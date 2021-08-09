قيادة شرطة محافظة ظفار تبذل جهودا مضاعفة خلال الموسم السياحي فـي ظل جائحة كورونا

مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة ظفار:

■ تسيير الدوريات الأمنية والمرورية لحفظ النظام والسلامة العامة

■ شرطة محافظة ظفار قامت بالتعامل السريع مع بعض الظواهر والمواقف السلبية

حفاظًا على السلامة العامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، تعمل شرطة عمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة محافظة ظفار على تحقيق أعلى مستويات الأمن والنظام بالتعاون مع الجهات المعنية في ظل جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) خلال موسم الخريف وذلك باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية من جميع الجوانب الأمنية والمرورية، خصوصا في الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية وتوجيه الجمهور بعدم التجمع والتزاحم للحد من انتشار الفيروس.

وحول جهود قيادة شرطة محافظة ظفار قال المقدم سليمان بن سعيد الجابري ـ مدير العمليات بهذه القيادة: إنّ شرطة المحافظة تقوم بجهود كبيرة خلال هذه الفترة أبرزها تفعيل نقاط التحكم والسيطرة في كل من ولايتي ثمريت وحاسك ومنطقة حريط يتم من خلالها تنظيم عملية دخول المواطنين والمقيمين إلى المحافظة والتأكد من حصولهم على اللقاح بالاشتراك مع الجهات المختصة حسب قرارات اللجنة العليا لدخول محافظة ظفار، إضافة إلى تفعيل نقاط أمنية في ولايات المحافظة وتسيير الدوريات الأمنية والمرورية لحفظ النظام والسلامة العامة والتوعية والإرشاد وتقديم العون والمساعدة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والإسعاف بظفار في الأماكن السياحية والشواطئ والعيون المائية والأماكن التي يتم ارتيادها بشكل متكرر من قبل الأشخاص وكذلك المواقع التي تحدث فيها كثافة المركبات والاختناقات المرورية في المدينة والسهل والجبل والتعامل معها بشكل سريع ووقت قياسي لتسهيل انسيابية حركة المركبات.

وعن أبرز البلاغات التي تتعامل معها قيادة شرطة محافظة ظفار خلال موسم الخريف ذكر المقدم مدير العمليات بأن قيادة شرطة محافظة ظفار قامت بالتعامل السريع والمباشر مع بعض الظواهر والمواقف السلبية كتواجد وتجمع عدد كبير من أصحاب الدراجات النارية في الأحياء السكنية والمناطق الريفية مما قد يتسبب في إقلاق الراحة العامة وتعرض سائقيها والغير للخطر، وكذلك قيام بعض الأشخاص بالاستعراض والتفحيط بمركباتهم والتخريب في المناطق العشبية، إلى جانب التعامل مع بلاغات حوادث الشاحنات الثقيلة في الطريق المؤدي إلى صلالة والتي قد تكون أحد أسباب غلق الحركة للمركبات خاصة في طريق العقبة بمنطقة الجبل.

وفي الختام أشاد المقدم سليمان الجابري بالتعاون الذي يبديه الجمهور، كما يأمل منهم مزيدًا من التكاتف والتعاضد والتقيد بالأنظمة والقوانين التي من شأنها أن تسهم في استمتاعهم بالأجواء الخريفية بعيدًا عن كل ما من شأنه أن يعكر صفوهم، مشيرًا الى أن شرطة عمان السلطانية لن تألو جهدًا في تقديم العون والمساعدة في حينه وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين.