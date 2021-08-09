مليونان و8140 شخصا إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فـي السلطنة

■ تسجيل 12 حالة وفاة و236 إصابة جديدة و158 فـي العناية المركزة

■ تواصل حملة تطعيم طلبة المدارس من سن ١٢ سنة فما فوق

مسقط ـ العمانية:

هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و236 حالة إصابة وتعافي 607 حالات. وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 28 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 344 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 158. وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 298942 حالة والمتعافين 285664 بنسبة تصل إلى 96 بالمائة والوفيات 3948 بنسبة 3ر1 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9330.

من جانب آخر أصدرت وزارة الصحة آخر إحصائية توضح إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد 19) حيث بلغ أعداد المطعمين حتى يوم أمس الأول مليونين و8 آلاف و140 شخصًا بنسبة بلغت 57 بالمائة من إجمالي المستهدفين. كما بلغ إجمالي المُطعمين بالجرعة الأولى مليونًا و359 ألفًا و622 شخصًا من إجمالي المُطعمين بنسبة بلغت 68 بالمائة، فيما بلغ إجمالي المُطعمين بجرعتين 648 ألفًا و518 شخصًا بنسبة بلغت 32 بالمائة. وتواصل وزارة الصحة حملة تطعيم الفئة المستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد 19). وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة أمس إقبالاً جيّدًا منذ الصباح الباكر من قِبل المُستهدفين بالحملة، الأمر الذي يعكس الوعي المجتمعي الكبير للتحصين ضد (كوفيد 19). كما تتواصل حملة تطعيم طلبة مدارس ولاية هيماء من سن ١٢ سنة فما فوق وبالتنسيق بين المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى والمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة. ويتم خلال الحملة استهداف (٤٦٢) طالبًا وطالبة من مدارس الولاية، حيث تم تخصيص مستشفى هيماء لطلبة مدارس هيماء والوسطى وأبو مضابي، فيما خصص مركز العجائز الصحي لطلبة مدرسة المعارف للتعليم الأساسي.