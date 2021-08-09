أكثر من 136 ألف ريال عماني إجمالي مساعدات فريق المصنعة الخيري

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

أوضح سلطان بن خليفة السعدي نائب رئيس فريق المصنعة الخيري التابع لدائرة التنمية الاجتماعية بالمصنعة أن الفريق قدم مساعدات للأسر خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت (136) ألف ريال عماني، حيث بلغت المساعدات للأثاث المنزلي (721) ريالا عمانيا، والأدوات الكهربائية بلغت أكثر من (10) آلاف ريال عماني. وتجاوزت قيمة الطرود الغذائية واللحوم أكثر من (11) ألف ريال عماني، كما بلغت مساعدات بناء مسكن وايجار مسكن (4900) ريال عماني، فيما تجاوز مبلغ فك كربة (22) ألف ريال عماني، وبلغت كسوة العيدين (30) ألف ريال عماني، وكفالة الأيتام (27) ألف ريال عماني، بالإضافة إلى دعم طلاب المدارس وأجهزة التنفس الاصطناعي بأكثر من ألف ريال عماني، كما بلغت قيمة الكوبونات الرمضانية (24) ألف ريال عماني. وأعرب عن شكره لكل من أسهم في التبرع لكافة برامج الفريق وأنشطته وكان سببا في رسم الابتسامة على وجوه الأيتام والأسر المعسرة.

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