السلطنة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

تحتفل السلطنة ـ ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ اليوم بذكرى الهجرة النبويَّة الشَّريفة، على (صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام)، وذلك عبر منصات التواصل الإلكتروني المختلفة. ويشمل الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة، التي بشرت بفجر جديد في تاريخ البشرية، مجموعة من البرامج المختلفة التي تتحدَّث عن الدروس والعِبر والمواقف الجلية والقيمة التاريخية والاجتماعية في سِيرة الحبيب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك من أجْل تذكير وتعليم وإخبار المجتمع والعالم بهذه الحادثة العظيمة، واستخلاص مناقبها لتكون زادًا يتقوَّى به كُلُّ مسلم على هذه البسيطة، وأثرًا في الأنفس، ومَعينًا روحيًّا ومعنويًّا، خصوصًا في هذه الأيام التي تشهد أحداثًا وتغيُّرات مختلفة طرأت في حياة البشريَّة والعالم والتي تستدعي العلاج والوقوف والتأمُّل والاعتبار فيها، مؤكِّدةً معنى أنْ تكون رسالةُ الإسلام خاتمةَ الرسالات، وشاملةً لكُلِّ زمان ومكان.

الجدير بالذكر أنَّ الحفل ـ وبسبب جائحة كورونا (كوفيد.19) ـ سيكون مُسجَّلًا، ومتضمِّنًا مجموعةً من البرامج المتنوِّعة، منها كلمة للوزارة، ولوحة إنشاديَّة.. وغيرها من الفقرات، وذلك عبر إذاعة وتليفزيون سلطنة عمان ومنصَّات التَّواصل المختلفة.