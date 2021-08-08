فتح مراكز لدعم عملية تسجيل الطلبة بالقبول الموحد بجنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله باعلوي:

دشنت أمس بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية مراكز دعم الطلبة للتسجيل بالقبول الموحد تحت إشراف فريق الدعم الفني ممثلا بقسم التوجيه المهني بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، حيث تم تخصيص ثلاثة مراكز للدعم، الأول بمدرسة صور الساحل للتعليم الأساسي ويقدم خدماته لطلبة مدارس صور والمناطق التابعة لها، والمركز الثاني في إدارة التربية والتعليم بجعلان ويقدم خدماته لمدارس جعلان، كما يوجد المركز الثالث في مدرسة السلطان تركي بن سعيد للتعليم الأساسي في جعلان بنى بوعلي. تأتي هذه الجهود ضمن خطة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة ممثلة بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بتقديم الدعم والمساعدة لطلبة دبلوم التعليم العام أثناء فترة إعادة ترتيب الرغبات من البرامج الدراسية.

وتقدم هذه المراكز الدعم الفني للطلبة وأولياء أمورهم من خلال التواصل عن بُعد بواسطة أرقام هواتف نشرت سابقًا أو الحضور المباشر مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية وتلقى الاستشارة والمساندة والدعم من أعضاء فرق الدعم بهذه المراكز وتوفير خدمة الإنترنت للمحتاجين والتواصل مع المعنيين بمركز القبول الموحد ووزارة التربية للتعليم لحل بعض الإشكاليات الفنية التي تواجه الطلبة خلال فترة تعديل الرغبات من البرامج التعليمة والتي تبدأ من 7 وحتى 17 من أغسطس الجاري.. كما لزم التنويه على جميع الطلبة بضرورة ترتيب البرامج الدراسية حسب الأفضلية لدى والطالب وجمع المعلومات عن أي برنامج يدرجه الطالب في طلب الالتحاق ومتابعة المستجدات خلال هذه الفترة والمراحل التي يمر بها الطالب أثناء عملية التسجيل من متابعة تواريخ المقابلات والاختبارات وحضورها في حاله تم عرض برامج على الطالب من هذا النوع وعدم الاكتفاء بالتسجيل السابق والاستشارة والتواصل مع فرق الدعم بالمحافظة في حالة وجود أي إشكاليات أثناء عملية التسجيل. علمًا أن فريق العمل يشارك فيه مشرفو وأخصائيو التوجيه المهني بالمحافظة والذين أشادوا بوعي الطلبة وأولياء أمورهم والاطلاع والمتابعة من المستفيدين حول القبول الموحد وآلية التسجيل والمراحل التي يمر بها الطالب خلال هذه الفترة وتواصلهم بطريقه إيجابية مع فريق الدعم الفني.