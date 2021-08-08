حملات تطعيم الفئات المستحقة ضد « كوفيد 19» تتواصل فـي السلطنة

صلالة ــ صحم ــ العمانية:

صور ــ عبدالله باعلوي:

نزوى ــ من سالم السالمي:

العوابي ــ من حمود الخروصي:

تتواصل حملات التطعيم في عدد من محافظات وولايات السلطنة للفئات المستحقة .. حيث شهدت محافظة ظفار أمس البدء في حملة التطعيم بالجرعة الأولى لطلبة المدارس من سن ١٢ سنة فما فوق بالمحافظة باللقاحات المُضادة لـ(كوفيد ـ 19) وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتوسيع الفئات المستهدفة من التحصين في جميع محافظات السلطنة.

وقال الدكتور خالد بن محمد المشيخي ـ مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار: إن عملية التحصين تشهد بعد كل فترة تطورًا كبيرًا من حيث الإقبال المستمر من قبل المواطنين والمقيمين وكذلك من حيث توسيع الفئات المستهدفة مما يعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة لضمان سلامة أبناء هذا الخليج 365 من خلال السعي الدؤوب نحو توفير الكميات الكافية من الطعوم في جميع أنحاء السلطنة.

وأكد مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأن جميع مراكز التحصين على أتم الاستعداد لاستقبال أبنائنا طلبة المدارس لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح إلى جانب استمرار إعطاء الفئات العمرية الأخرى من مستحقي الجرعة الثانية، وكذلك الفئات الأخرى التي لم يسبق لهم أخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًا مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار لمخاطبة أولياء أمور الطلبة بأماكن ومواعيد الحضور لأخذ اللقاح وفق إجراءات منظمة تسهّل عملية التحصين، بالإضافة إلى أن هناك حملة توعوية لحث الطلبة على الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية والتوجه لأخذ التحصين خلال هذه الفترة للحد من انتشار الفيروس والمساهمة في انحسار هذا الوباء ولضمان سلامة الجميع.

من جانبه ذكر الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي ـ مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الخطة الوطنية تأتي في إطار التنسيق القائم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة حول متابعة تحصين كافة أبنائنا الطلبة ممن هم في سن 12 سنة فما فوق خلال الفترة المقبلة والذي يأتي ضمن الاستعدادات الأولية للعام الدراسي (2021/‏ 2022م).

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلبة المستهدفين في الحملة من فئة 12 سنة وما فوق بمحافظة ظفار يبلغ (26126) طالبًا وطالبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة، حيث تم الانتهاء من تحديد المراكز المخصصة لتحصين الطلبة بالإضافة إلى تحصين الكادر الإداري والتدريسي بالمدارس ممن لم يأخذوا اللقاح وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة. مؤكدًا على مدى جاهزية مواقع التحصين في مختلف ولايات المحافظة لاستقبال الطلبة الذين سيتم تحصينهم والفئات الأخرى المستهدفة وفق الخطة الوطنية، بالتزامن مع تفعيل اللجان المشتركة بين الصحة والتربية سواء في المجال التوعوي أو الإجراءات الاحترازية والتنظيمية والتي تضمن سلامة الجميع.

يذكر أن الخطة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) (الجرعة الأولى) سوف تستمر إلى 19 أغسطس الجاري، وسيكون موقع عملية التحصين في ولاية صلالة بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، وبالنسبة إلى الولايات الأخرى ستكون حسب آلية التحصين القائمة حاليًا وما يتم الاتفاق بشأنه مع إدارات التربية والتعليم في ولايتي ثمريت ورخيوت بالنسبة للمدارس التابعة لها، حيث ستصل رسالة نصية بالموعد إلى ولي الأمر حسب رقم الهاتف المسجل بالبوابة التعليمية، ويتطلب من كل طالب إحضار شهادة ميلاد أو جواز السفر للتحقق من بياناته، أما بالنسبة للمقيمين فيحضر معه بطاقة الإقامة، على أن يرافق الطالب إلى مكان التحصين فرد واحد من أفراد أسرته.

شمال الباطنة

وشهدت مراكز التحصين في ولايات محافظة شمال الباطنة إقبالًا جيدًا من المواطنين والمقيمين، المستهدفين ضمن الحملة الوطنية الموسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19). وقالت فاطمة بنت هاشم الهاشمية ـ مديرة دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة: إنه تم تخصيص (6) مراكز للتحصين في كل ولايات المحافظة لتقديم التطعيم في هذه الفترة للفئات المستهدفة ممن أكملوا سن الـ(18) عامًا فما فوق، وتم تجهيز وتهيئة هذه المراكز لتمكين المستفيدين من أخذ جرعة اللقاح بكل يسر وسهولة مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل: غسل اليدين ولبس الكمامة والتباعد الجسدي بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة والتأكد من خلو المستفيدين من الأعراض التنفسية قبل دخولهم إلى غرف التحصين.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الهاشمية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية بأن عدد الذين تلقوا التطعيم في محافظة شمال الباطنة إلى يوم الأربعاء الماضي بلغ (342 ألفًا و322) شخصًا، منهم (288 ألفًا و517) عمانيًا، حيث بلغت التغطية بمعدل جرعة واحدة على الأقل نسبة 77 بالمائة.

مؤكدة أن مراكز التحصين في ولايات محافظة شمال الباطنة بدأت أمس في تقديم التطعيم للفئة العمرية من 12 عامًا فما فوق، حيث يبلغ عدد المستهدفين في المحافظة حوالي (64 ألفًا) وقد تم إعداد وتجهيز جميع مراكز التحصين في جميع ولايات المحافظة لاستيعاب جميع الأعداد وتسهيل عملية الوصول إلى مراكز التحصين، بحيث يتم الانتهاء من تطعيم هذه الفئة خلال أسبوعين، وعليه تم إعداد قوائم بأسماء الطلبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة بالمحافظة وتم توزيعهم على مراكز التحصين.

جنوب الشرقية

وفي محافظة جنوب الشرقية بدأت أمس المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية حملة تطعيم الجرعة الأولى لطلبة المدارس من سن ١٢ سنة فما فوق بالمحافظة باللقاحات المُضادة لـ(كوفيد ـ 19) وذلك بمختلف مواقع التحصين في المدارس والمراكز الصحية بولايات المحافظة والبالغ عددها 19 مركزًا وتستهدف (٢٩٧٥٦) ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة وتستمر على مدى اسبوعين حسب الخطة المعدة.

ولاقت الحملة في بدايتها إقبالًا من الطلاب وسارت آلية التحصين بكل سهولة ويسر نظرًا للاستعدادات المبكرة التي اتخذت من قبل مديريتي الصحة والتربية بالمحافظة إلى جانب الوعي المجتمعي بأهمية التحصين وأخذ اللقاح.

وقد قام المسؤولون بصحية وتعليمية جنوب الشرقية والفرق المشكّلة بزيارات لعدد من مراكز التحصين بالمحافظة تم خلالها الاطمئنان على آلية العمل بالمراكز.

وأفاد الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير عام الخدمات الصحية ‏بجنوب الشرقية خلال زيارته إلى مراكز التطعيم بالمحافظة بالرضا التام عن اداء ‏العاملين الصحيين ‏وسير عمل آلية التحصين، كما تقدم بالشكر الجزيل ‏للمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة وجميع الهيئات التعليمية ومديري المدارس على تعاونهم المثمر ‏في تسهيل وتيسير عملية التحصين ‏كما يدعو ابناءنا الطلبة والطالبات بالمبادرة لأخذ اللقاح.

وقال مبارك بن سالم الفارسي ـ القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية: لقد بذلت المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة جهود طيبة من أجل إيجاد بيئة صحية في كافة مدارسها ومبانيها التابعة لها حيث تفاعلت المديرية ومنذ بداية الجائحة مع التوجيهات والإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية وعملت على توعية كافة العاملين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بما يضمن عدم تفشي الجائحة في مدارس المحافظة بشكل عام، وفي هذا الشأن استطاعت المديرية وبالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة على تطعيم طلاب الصف الثاني عشر وكذلك اعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية المشرفين والمتابعين لسير امتحانات الدبلوم العام. وأضاف: ونظرًا لهذه الظروف الاستثنائية فقد عملت المديرية على تشكيل فريق عمل يعنى بالتواصل والتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة في كل ما يتعلق بمستجدات هذه الجائحة وعلى الجهود التي يبذلها الأطقم الطبية والعاملين في الحقل الصحي خلال الفترة الماضية حول تعاملهم مع هذه الجائحة.

وطالب الفارسي جميع الطلبة والطالبات المستهدفين من التطعيم خلال هذه الفترة بالتواجد في المراكز والمدارس التي حددت لأخذ التطعيم نظرًا لما له من أهمية صحية وكذلك سلامة لهم ولأسرهم ومجتمعهم بشكل عام كما ندعو أولياء أمور الطلبة على ضرورة تشجيع وحث أبنائهم على اخذ اللقاح حتى يستطيعوا أن يعودوا الى مقاعدهم الدراسية للعام القادم بالشكل الطبيعي المعتاد وفق الله الجميع وكلل مساعيهم وجهودهم لما فيه الخير والسداد.

الداخلية

كما تواصل حملة التطعيم فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بولاية نـزوى بالمركز المخصص بمدرسة شمس النهضة وسط إقبال كبير من الفئات المستهدفة لأخذ الجرعات المستحقة وسط تنظيم حسب الألية المتبعة في الحصول على اللقاح من قبل لجان المنظمة والتي يديرها المعنيون من الطاقم الطبي والتمريضي وبمشاركة من المتطوعين من مختلف الفئات وأيضًا من أعضاء جوالة نادي نـزوى وعضوات جمعية المرأة العمانية بالولاية، كما تحظى حملة تطعيم الطلبة والطالبات من هم في سن 12 سنة فما فوق، وشهدت المراكز حضورًا لافتًا حسب الجدول الزمني لكل مدرسة وفق ما أعد له من قبل المديرية العامة للتربية والتعليم والمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية.

وثمنٌوا ممن تلقوا التطعيم كل الجهود التي يبذلها القائمون على حملة التطعيم من خلال التنظيم الجيد وسرعة أخذ اللقاح وسط إجراءات احترازية من دخول الفرد لمركز التطعيم وحتى خروجه.

جنوب الباطنة

من جانب آخر بدأت أمس المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة حملة التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لطلبة وطالبات المدارس من سن (12) سنة فما فوق بجميع ولايات المحافظة.

وقد تم تخصيص (18) مركزًا لأخذ اللقاح موزعة على ست ولايات تابعة للمحافظة وتم مراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لكل ولاية بحيث يكون مركز التحصين قريب من سكنى الطلبة والطالبات للتخفيف عليهم من بعد المسافة عن مراكز الولايات ولسهولة الوصول لهذه المراكز لأخذ التحصين بكل سهولة ويسر، حيث تم تحديد (8) مراكز في ولاية الرستاق و(2) مركز في ولاية العوابي و(2) مركز في ولاية المصنعة و(2) مركز في ولاية بركاء و(1) مركز في ولاية وادي المعاول و(3) مراكز في ولاية نخل.

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي (42444) طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة بطريقة منظمة وميسرة، حيث تم تشكيل لجان إدارية وإشرافية بكل مركز من المراكز المخصصة للتطعيم وذلك لتنظيم ومتابعة سير عملية التحصين، والتأكد من الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها. وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالًا كبيرًا من قبل الطلبة والطالبات المستهدفين الذين سارعوا لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا نتيجة لإدراكهم بأهميته ولتشجيع أولياء الأمور لهم وأيضًا للحملة التوعوية التي سبقت تنفيذ هذه الحملة.