سفير البحرين يشيد بإجراءات السلطنة للتعامل مع الجائحة

أشاد سفير مملكة البحرين لدى السلطنة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة للتعامل مع جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) ومؤكدا أن السلطنة تسير بخطى ثابتة على طريق التعافي من أزمة جائحة كورونا وذلك بفضل التوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وجهود اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وأشاد سعادة سفير مملكة البحرين لدى السلطنة بخطة الحكومة لإدارة أزمة جائحة كورونا والتي تضمنت الدراسات العلمية لاعتماد اللقاحات وتدشين تقنية المعلومات نظام “ترصد+” الإلكتروني والذي يقوم باستعراض كافة البيانات الإحصائية لعدد الإصابات المسجلة والوفيات ويقوم بتحليل مفصل عن الوضع الصحي للفيروس وتفشي الوباء ومتابعة الحجر الصحي والمرضى المصابين والمتعافين وافتتاح المستشفى الميداني لمرضى (كوفيد 19) لاستقبال المصابين بجائحة كورونا، بالإضافة إلى تدشين مركز اتصال على مدار الساعة وخطوط ساخنة في جميع المحافظات للتواصل مع المواطنين والمقيمين للاستفسار والحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية الصحية التي قامت بها الحكومة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية والتي حرصت على عمل الفحوصات الطبية وتطبيق الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي من أجل سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في السلطنة.

كما ثمَّن سعادته البرامج التوعوية والتثقيفية التي قامت بها السلطنة عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي للمواطنين والمقيمين عن تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي يجب التقيد بها للحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع. كما أشاد السفير بمستوى الاستعدادات من ناحية توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية التي قامت بها المؤسسات الصحية في السلطنة من أجل تقديم الرعاية الصحية المثلى للمواطن والمقيم.

وأعرب السفير البحريني لدى السلطنة عن عميق شكره واعتزازه وتقديره للسلطنة قيادة وحكومة وشعبًا على تسخير كافة الإمكانات للمواطنين البحرينيين المقيمين في السلطنة في ظل تفشِّي جائحة كورونا بدءًا من تسهيل الإجراءات لإجلاء الرعايا البحرينيين وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتأمين الجرعات اللازمة من اللقاحات لتطعيم جميع المواطنين البحرينيين المقيمين في السلطنة من تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية.