مشروع وحدة غسيل الكلى بمستشفى ينقل يشارف على الانتهاء

ينقل ـ العمانية: تواصل وزارة الصحة تنفيذ العديد من المشاريع الصحية في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة؛ لتجويد الرعاية الصحية، حيث يعد مستشفى ينقل من المؤسسات الصحية التي تقدِّم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية.

ويستقبل المستشفى شريحة كبيرة من المرضى التابعين لمناطق التغطية إضافة الى المحولين من المؤسسات الصحية الأخرى بقرى الولاية، الأمر الذي يحتم على ضرورة إضافة بعض المرافق والخدمات الصحية الضرورية ومنها وحدة لغسيل الكلى ووحدة الطوارئ والحوادث بالمستشفى.

وقال الدكتور سالم بن موسى العبري المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأن المستشفى يشهد حاليا تنفيذ مشروع وحدة غسيل الكلى الآلي والذي شارف على الانتهاء، بمساحة بلغت نحو 421 مترا مربعا، وتشتمل الوحدة على عشرة أسرّة لغسيل الكلى وغرفتين للعزل وصالة انتظار للرجال وأخرى للنساء وغرفة المساعدة ومكتب للممرضات وغرفة للطبيب المناوب وغرفة للأدوات النظيفة وغرفة للحاسب الآلي.

وأوضح أن وزارة الصحة لا تألو جهدا في تعزيز خدمات الرعاية بمؤسساتها الصحية وفي إطار هذا النهج كان لا بد من وضع خطة لإضافة خدمات أخرى بالمستشفى، مضيفا أن المستشفى يشهد إنجاز وحدة للحوادث والطوارئ بمساحة تبلغ 417 مترا مربعا، تشتمل على صالتين للإنعاش وثلاث غرف للعلاج وغرف للملاحظة وصالة انتظار للرجال وأخرى للنساء وغرفة للسجلات الطبية بالإضافة إلى المرافق العامة.

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