19 الجاري .. إغلاق عملية التسجيل فـي الجائزة الوطنية للبحث العلمي بدورتها الثامنة

تتواصل عملية التسجيل وتلقي طلبات الباحثين للمشاركة في الدورة الثامنة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سنويًّا.

وكان التسجيل قد بدأ في 20 يونيو الماضي حاملًا أهدافًا عديدة منها تحفيز الباحثين لإجراء بحوث ذات جودة عالية وأهمية وطنية للسلطنة، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة، والاطلاع على النتاج البحثي الوطني بين المؤسسات الأكاديمية المختلفة للتكامل بينها، وحسب الخطة المعتمدة فإنه سيتم إغلاق النظام الالكتروني لاستقبال الطلبات في تمام الساعة 2 ظهرًا من يوم الخميس 19 أغسطس الجاري.

وتشير الاحصائيات في نظام التسجيل إلى وصول عدد الطلبات المقدمة الى (143) طلبًا لفئة حاملي شهادة الدكتوراه وما دونها إلى يوم أمس (السبت)، حيث توزعت تلك الطلبات على مجالات الجائزة الستة، وهي: التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، والطاقة والصناعة، والبيئة والموارد الحيوية.

وقام فريق عمل الجائزة مؤخرًا بالإعلان عن تحديث قائمة المجلات العربية المحكمة التي يمكن للباحثين الذي قاموا بالنشر العلمي فيها للتقدم للمشاركة في الجائزة، والذي تضمن كذلك إضافة مجلة الإداري التابعة لمعهد الإدارة العامة، ويمكن الاطلاع على التحديث عبر الصفحة الخاصة بالجائزة على موقع قطاع البحث العلمي والابتكار الالكتروني.

وتمنح الجائزة لعدد ستة فائزين لكل فئة من الفئتين، وهما: الفئة الأولى، جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه وما يعادلها (اخصائي أول فأعلى للأطباء فقط)، والفئة الثانية: جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين (من غير حملة شهادة الدكتوراه).

وسيتم الإعلان عن البحوث الفائزة وتكريم الباحثين في الملتقى السنوي للباحثين والذي سيعقد في أواخر العام.