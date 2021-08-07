اليوم ..بدء استطلاع رأي المواطن حول منظومة الحماية الاجتماعية فـي السلطنة

مسقط ـ العمانية : يبدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم (الأحد) تنفيذ استطلاع للرأي العام حول منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة ويستمر حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل. ويعد هذا الاستطلاع من الاستطلاعات المهمة التي يعول عليها في معرفة انطباعات وآراء المواطنين حول ما تقدمه الحكومة من منافع وخدمات اجتماعية لمختلف فئات المجتمع إلى جانب ما ينبغي أن يقدم مستقبلا. ويقصد بمصطلح منظومة الحماية الاجتماعية هو مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف لتوفير معيشة لائقة لجميع الأفراد طوال فترة حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأقل دخلا. ويتم تنفيذ هذا الاستطلاع من خلال الاتصالات الهاتفية بعينة الدراسة العشوائية التي تبلغ 1500 مواطن ومواطنة ممن هم في عمر 18 سنة أو أكثر، في جميع محافظات السلطنة حيث سبق تنفيذ هذا الاستطلاع تنظيم دورة تدريبية يوم الخميس الماضي للعاملين في مركز الاتصالات بالمركز، وذلك بهدف تدريبيهم على استيفاء بيانات الاستمارة.

يذكر أن كافة البيانات سرية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (55/2019) وذلك بموجب المادة رقم (11) والتي تنص على (تعد جميع البيانات الفردية وفقًا لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها الا بصورة تجميعية، ويحظر إطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية).