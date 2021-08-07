نائب والي الرستاق بالحوقين يطلع على حملة التحصين ضد «كوفيد ـ 19» بمركز النيابة

الحوقين ـ من سالم بن محمد اللويهي:

زار الشيخ عبد العزيز بن أحمد المياسي ـ نائب والي الرستاق بالحوقين مؤخرًا مركز صحي الحوقين يرافقه عبدلله البريدعي وشيخان الفوري وذلك للاطلاع على حملة التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19). وقد أعرب الشيخ عبد العزيز المياسي عن سعادته بما شاهده من توافد المواطنين من رجال ونساء ومن بلغ من العمر ١٢ سنة فأعلى لأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وقدم شكره للطاقم الطبي من إداريين وفنيين وممرضين وممرضات على التنظيم الرائع والنظام المتبع في مركز صحي الحوقين من حيث التباعد بين المراجعين، وتم فتح قاعتين بالمركز الصحي لأخذ جرعة كوفيد، الأولى للرجال والثانية للنساء. الجدير بالذكر أن مركز صحي الحوقين يخدم أهالي نيابة الحوقين والمناطق التابعة لها مثل: لمويلح ومدسة والسليل ومنطقة الحنش والمريخة، ويقدم خدماته للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء. وفي نهاية الزيارة تمنى الشيخ عبد العزيز بن أحمد المياسي كل التوفيق والرقي لطاقم التمريض والإداريين في مركز صحي الحوقين.

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