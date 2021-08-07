فريق سمد الشأن الخيري يشارك فـي الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا «كوفيد ـ 19»

المضيبي ـ «الخليج 365»:

قامت لجنة خدمة المجتمع واللجنة النسائية، بفريق سمد الشأن الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالمضيبي بالمشاركة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) للفئة العمرية من ٤٥ فما فوق وذلك في الفترة من ٢٠ يونيو إلى ١ يوليو الجاري، ثم تلتها مشاركة أخرى في الحملة اللاحقة من ٤ يوليو إلى 29 يوليو الماضي لتحصين الفئة العمرية من ١٨ سنة فما فوق. وقد كان الهدف الأساس للحملة هو رفع معنويات الكادر الصحي والإداري القائم على التحصين والمخول من قبل وزارة الصحة وذلك بالشراكة معهم في عمليات تنظيم سير الدخول والخروج من مركز التحصين وكذلك توفير وجبات إفطار وسُقيا الماء للعاملين والقادمين من المواطنين لمركز التحصين وذلك عبر مبادرات مجتمعية فردية ومؤسسية، وكل قدم ما تيسر له من الخير تعبيرًا رمزيًّا للكفاح والعطاء الذي بذل من الطاقم الطبي المشرف على إدارة حملة التحصين، كما قام الفريق بتكريم رمزي للكادر الطبي مقدمة من المؤسسات المجتمعية. شارك في الحدث أكثر من 30 موظفًا من الكادر الطبي والإداري وضعوا أنفسهم على قدر حجم الحدث وبذلوا من العطاء ما لا يكفيهم الشكر عليه، وقرابة ١٢ متطوعًا من لجنة خدمة المجتمع ولجان الفريق الأخرى و14 متطوعة من اللجنة النسائية بالفريق الذين استقطعوا ساعات من أوقاتهم لأجل الدعم المعنوي لخط الدفاع الأول وإيصال رسالة بأهمية دعم المجتمع للجهود المبذولة من أجل التصدي لهذه الجائحة. وقد أوضح علي بن ناصر الفرعي ـ رئيس لجنة خدمة المجتمع بفريق سمد الشأن الخيري بأن المشاركة في الأعمال التطوعية تكسب المرء راحة بال وسكينة في النفس وسعة أفق عند النظر للحياة، وذلك بسبب تزكية النفس بالتضحية بجزء من الوقت والمال والحال لخدمة الغير، وهي أعمال حميدة حث عليها الشرع الحنيف، وكما قال (صلى الله عليه وسلم):(خير الناس أنفعهم للناس).