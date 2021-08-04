انتخاب وزير الصحة «رئيسا» فـي الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الصحة الوقفية

عقد مجلس ادارة مؤسسة الصحة الوقفية مؤخرًا اجتماعه الأول بديوان عام وزارة الصحة.

وقد ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم انتخاب الدكتور احمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة (رئيسًا)، وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة وزارة الصحة للشئون الإدارية والمالية والتخطيط (نائبًا للرئيس)، والدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية ـ القائمة بأعمال مدير عام التخطيط والدراسات (أمينًا للسر) لمؤسسة الصحة الوقفية.

كما تم الاطلاع على النظام الاساسي للمؤسسة، تلاه اقرار المجلس للجنة تنفيذية منظمة لعمل المؤسسة وتحديد الأصول اللازمة، وكذلك وضع الخطط الاستثمارية التنموية وخطة تسويقية متكاملة للمؤسسة للوصول للهدف المنشود الذي يدعم تحقيق الأهداف وتمويل والأنشطة التي ستحددها اللائحة التنظيمية.

وثـمّن الاعضاء الجهود المبذولةً في سبيل تحقيق رؤية المؤسسة، حيث أكد رئيس مجلس الادارة أن تشهد المرحلة القادمة من عمل المجلس ستشكل انطلاقة نوعية في عمل المؤسسة والتي ستعمل على تقديم الدعم للرعاية الصحية في ضوء أولويات الاحتياجات الصحية.

الجدير بالذكر أن فكرة تأسيس هذه المؤسسة قد انبثقت من التحديات التي يواجهها تمويل النظام الصحي بالسلطنة كسائر التحديات بدول العالم، وتتمثل بعض هذه التحديات في ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية وتعليم وتدريب وتوظيف القوى البشرية العاملة في المجال الصحي، وكذلك ارتفاع تكاليف الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والتكنولوجيا الطبية الحيوية.

ومن أجل مجابهة هذه التحديات فقد تم العمل على ايجاد آليات لاستدامة تمويل النظام الصحي ويعتبر الوقف الصحي أحد بدائل تمويل الرعاية الصحية الناجحة التي اعتمدتها دول اقليمية وعالمية، والذي يهدف الى المحافظة على مستوى عالٍ من معايير جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وعلى مستوى المنطقة هناك صندوق للوقف الصحي على المستوى الإقليمي في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفي السلطنة هناك مبادرات متعددة على مستويات مجتمعية ووجود مثل هذ المؤسسة ضروري للنظر والتعاطي مع تمويل التحديات بمنهجيات استراتيجية ومستدامة.

لذا جاء إشهار المؤسسة الوقفية بقرار من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (٢٨٣٠ /٢٠٢٠)، ويتضمن مجلس الإدارة كوادر من وزارة الصحة ومن شخصيات اعتبارية من القطاع الخاص حسب ما نص عليه القرار الوزاري رقم: (٣٠٣ /٢٠٢١م) بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الصحة الوقفية وهم: الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، والدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية، وأحمد بن عبدالله بن محمد الخنجي، وعلي بن حسن بن سليمان اللواتي، ورشاد بن محمد الزبير، والدكتورة حليمة بنت قلم بن خميس الهنائية، ونوف بنت عبدالله بن سلطان الحوسنية.

ومن أهم مهام مجلس الادارة رسم السياسات والأهداف العامة للمؤسسة ودعم تحقيق وتنفيذ ذلك وله كافة الصلاحيات باصدار القرارات والاجراءات اللازمة لممارسة المؤسسة اختصاصاتها من خلال ما حدده النظام الأساسي.