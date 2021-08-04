محافظ شمال الباطنة يناقش الاستراتيجية العمرانية للمحافظة

صحار – «الخليج 365»:

ترأس سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي ـ محافظ شمال الباطنة صباح أمس اجتماعًا موسعًا مع فريق الاستراتيجية العمرانية بوزارة الاسكان والتخطيط العمراني.

حيث استعرض الاجتماع الاستراتيجية العمرانية الإقليمية لمحافظة شمال الباطنة، والبرامج التنفيذية والمشاريع المرتبطة بها، وأهم المجالات الاقتصادية الممكن التركيز عليها لتنمية المحافظة، بالإضافة إلى تحديد مواقع المشاريع الاستثمارية الملائمة في المحافظة التي من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي وتؤدي الي إيجاد فرص وظيفية لأبناء المحافظة.

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