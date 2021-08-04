استعراض العلاقات الأخوية بين السلطنة وقطر فـي مجالات التعاون المشتركة

جلسة مباحثات رسمية لبحث مجالات التعاون العسكري بين البلدين

استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

وقد رحب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسعادة الضيف، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي ـ رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

كما استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم ـ رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر.

رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له، حيث تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشتركة، من جانبه أشاد الضيف بمتانة العلاقات التي تربط السلطنة بدولة قطر الشقيقة، كما تم تبادل الأحاديث حول المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر عُقدت بمقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة صباح أمس جلسة المباحثات الرسمية بين الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي ـ رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم ـ رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة الذي يزور السلطنة حاليًا.

ولدى وصول سعادة الفريق الركن طيار رئيس أركان القوات المسلحة القطرية مقر رئاسة الأركان بمعسكر المرتفعة أجريت له مراسم استقبال رسمية، وأدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية وعزفت مجموعة من فرقة الموسيقى سلام الشرف، ثم استعرض الضيف حرس المراسم.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسعادة الضيف والوفد المرافق له متمنيا له طيب الإقامة بالسلطنة، من جانبه شكر سعادة الضيف الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل به والوفد المرافق له، مؤكدًا سعادة الضيف على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري القائم بين وزارتي الدفاع للبلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري ـ مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، والعميد الركن بحري عيسى بن سالم العويسي ـ مساعد رئيس الأركان للإدارة، والعميد الركن طيار ناصر بن سعيد السعدي ـ مساعد رئيس الأركان للتدريب والتمارين المشتركة، كما حضرها من الجانب القطري الوفد المرافق للضيف، والملحق العسكري بسفارة دولة قطر بمسقط.