تحيات جلالة السلطان للرئيس الإيراني ينقلها وزير الخارجية

بدر بن حمد يلتقي النائب الأول لرئيس الجمهورية

طهران ـ العمانية:

استقبل فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بديوان رئاسة الجمهورية بطهران.

وقد نقل معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة تحيَّات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتهانيه لفخامة الرئيس الإيراني وتمنِّيات جلالته الطيبة لفخامته وللشعب الإيراني الصديق دوام النماء والازدهار، وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم. ومن جانبه شكر فخامة الرئيس الإيراني معالي السيد وزير الخارجية على حضوره مراسم التنصيب وأداء فخامته اليمين الدستورية وأعرب عن بالغ تحيَّاته وتقديره لجلالة السُّلطان المعظم وتمنِّيات فخامته الطيبة لجلالته وللشعب العُماني ولعلاقات البلدين مزيدًا من الرقي والنماء.

حضر المقابلة معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لمعالي السيد وزير الخارجية وعدد من المسؤولين من الجانب الإيراني. كما التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي الدكتور محمد رضا مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تم خلال اللقاء تناول علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تهانيه لمعالي النائب الأول بمناسبة تعيينه في منصبه وتمنياته له بالتوفيق مؤكدًا في الوقت نفسه حرص السلطنة على مواصلة تنمية المصالح المشتركة في المجالات المختلفة التي تعود وتعزز المنافع المتبادلة بين الشعبين والبلدين الجارين الصديقين.

ومن جانبه أكد معالي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على متانة العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها في شتى المجالات. حضر اللقاء سعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لمعالي السيد وزير الخارجية.