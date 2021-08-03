«التربية والتعليم» تصدر كتابها السنوي للإحصاءات التعليمية للعام الدراسي «2020/ 2021م»

أصدرت وزارة التربية والتعليم ممثلة بدائرة الإحصاء والمعلومات الكتاب السنوي للإحصاءات التعليمية للعام الدراسي (2020/‏ 2021م)، والذي يعد من أهم الإصدارات السنوية المتعلقة بالبيانات الإحصائية التعليمية، وأحد أهم المصادر لتوثيق هذه البيانات في وزارة التربية والتعليم، حيث تحرص دائرة الإحصاء والمعلومات على إصدار هذا الكتاب بشكل سنوي، ونشره إلكترونيًّا بطرق متعددة من خلال موقع البوابة التعليمية ليسهل على المستفيد الوصول إلى بياناته بكل سهولة ويسر.

ويتكون الكتاب من (11) فصلًا، ويتضمن العديد من البيانات الإحصائية المتمثلة في بيانات المدارس الحكومية من حيث: أعداد الطلبة، والشعب الدراسية، وأعداد الهيئة التدريسية والإدارية والفنية، كما يحتوي الكتاب بيانات بأعداد مدارس التربية الخاصة، والمدارس الخاصة والدولية ومحو الأمية وتعليم الكبار، وبيانات متعلقة بالموارد البشرية، والبرامج التدريبية والتأهيلية، بجانب البيانات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقويم التربوي، بالإضافة إلى تطور البيانات الإحصائية والبيانات المالية.

وقد استغرق العمل في هذا الإصدار قرابة الخمسة أشهر، وتم الاستفادة من طرق العرض الرقمية الحديثة (الانفوجرافيك) في تصميم البيانات الإحصائية، لتكون إضافة جديدة لمحتويات هذا الإصدار، ومواكبة لأسلوب التبويب والنشر الإلكتروني، بجانب فعاليتها في تقديم البيانات الإحصائية بصورة أكثر وضوحًا وسلاسة، حيث وصل عددها قرابة (50) تصميمًا تم تنفيذها من قبل فريق التصميم بدائرة الإحصاء والمعلومات بالوزارة.