السلطنة وإيران تستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

■ بتكليف من جلالة السلطان .. وزير الخارجية يمثل السلطنة فـي مراسم أداء الرئيس الإيراني لليمين غدا

■ بدر بن حمد يؤكد ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى حلول سياسية توافقية وتحقيق الأمن والسلام والوئام للمنطقة

■ جواد ظريف يشيد بدور السلطنة السياسي الحكيم فـي التعاطي مع مختلف القضايا ومعالجتها الهادئة لها

طهران ـ العمانية:

بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وصل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة لتمثيل السلطنة في مراسم أداء الرئيس الإيراني المنتخب فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي لليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لبلاده والتي ستقام في العاصمة طهران يوم غدٍ الخميس.

وعقد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية مساء أمس جلسة مباحثات مع معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتأكيد حرص البلدين على مواصلة تعزيزها في خدمة مصالحهما المشتركة وبما يعود على الشعبين الصديقين بمزيد من المنافع.

كما تم تناول التطوُّرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد معالي السيد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى حلول سياسية توافقية عبر الحوار السلمي ودعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والوئام للمنطقة.

من جهته أشاد معالي وزير الخارجية الإيراني بالعلاقات التاريخية بين البلدين ودور السلطنة السياسي الحكيم في التعاطي مع مختلف القضايا ومعالجتها الهادئة لها، مؤكدًا أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتعزيز مساعي وسبل تحقيق الأمن والاستقرار.

حضر جلسة المباحثات سعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين. ويرافق معالي السيد وزير الخارجية وفد رسمي يضم كلا من سعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية، وسعادة السفير سعود بن أحمد البرواني رئيس دائرة مجلس التعاون الخليجي.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار مهر آباد عدد من المسؤولين الإيرانيين وأعضاء سفارة السلطنة في طهران فيما كان في وداع معالي السيد وزير الخارجية لدى مغادرته البلاد سعادة السفير علي نجفي خوشرودي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة، وسعادة السفير الدكتور خالد بن سعيد الجرادي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية.