«الصحة والتربية والتعليم» تبدآن حملة تطعيم طلبة المدارس من الفئة العمرية «١٢ سنة» فـي جميع محافظات السلطنة باللقاح المُضاد لفيروس كورونا

■ ضرورة حجز مواعيد «مُسبقة» قبل التوجه لمراكز التحصين لضمان تطعيم آمن ومُيسر للجميع

مسقط ـ العمانية:

بدأت وزارتا الصحة والتربية والتعليم أمس حملة تطعيم طلبة المدارس من الفئة العمرية (١٢ سنة) في جميع محافظات السلطنة باللقاح المُضاد لفيروس كورونا. وتواصل الوزارة حملة تطعيم الفئة المستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا من ١٨ سنة فما فوق في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19)، كما تواصل الوزارة التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح (كوفيد ـ 19) لمن أكمل (١٠) أسابيع من تاريخ الجرعة الأولى للفئة المُستهدفة في الحملة. وأكدت وزارة الصحة على ضرورة حجز مواعيد (مُسبقة) قبل التوجه لمراكز التحصين لضمان عملية تطعيم آمنة ومُيسرة للجميع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأشارت الدكتورة لمياء بنت حسين البلوشية ـ مديرة دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن إجمالي عدد الُمستهدفين في حملة التحصين من طلبة المدارس من الفئة العمرية ١٢ سنة يبلغ ٣٢٠ ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، منهم حوالي ٩٠ ألف طالب وطالبة بمحافظة مسقط. وقالت: إن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا منذ الصباح الباكر من المستهدفين متوقعةً أن تستمر ٣ أسابيع على أن يتم تحصين جميع الطلبة قبل بدء العام الدراسي.

وأكدت على ضرورة أن يستوفي المستهدفون السنة العمرية ١٢ سنة في يوم التحصين داعية الطلبة المُصابين بأمراض تنفّسية أو من خالطوا مُصابين بـ(كوفيد ـ 19) إلى إعادة جدولة مواعيد التحصين.