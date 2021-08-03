تسجيل 9 حالات وفاة و309 إصابة جديدة بفيروس كورونا فـي السلطنة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و309 حالات إصابة وتعافي 504 حالات.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 35 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 485 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركَّزة إلى 210 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 297431 حالة والمتعافين 280927 بنسبة تصل إلى 5ر94 بالمئة والوفيات 3877 بنسبة 3ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12627 حالة.

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