شؤون البلاط السلطاني يجري اختبارات التقييم والفرز للمتقدمين لوظيفة جندي مستجد

مسقط ـ العمانية:

تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتسريع تنفيذ المبادرات التشغيلية للمواطنين الباحثين عن العمل؛ باشر شؤون البلاط السلطاني تنفيذ اختبارات التقييم والفرز للمتقدمين لوظيفة جندي مستجد بصلالة، والتي سبق الإعلان عنها ضمن الشواغر الوظيفية المتاحة بالتنسيق مع وزارة العمل بتاريخ 9 يونيو 2021م.

وانطلقت أمس وسط إجراءات احترازية ووقائية بالتعاون مع الخدمات الطبية بقوات السلطان المسلحة، المرحلة الأولى من أعمال الفرز والتقييم والتي تستمر لمدة أربعة أيام يتم خلالها إخضاع المتنافسين على معايير وشروط التأهل لشغل الوظيفة، بدءًا من الفحوصات الطبية المبدئية التي تُعد شرطًا أساسيًّا ومهمًّا للانتقال إلى المراحل اللاحقة من التقييم، يعقبها تنافس المتقدمين في اختبار اللياقة البدنية بعد تخطيهم بنجاح الفحص الطبي، فيما يشهد اليومان الأخيران من التقييم إجراء المقابلات للمرشحين الذين اجتازوا المراحل السابقة.

وسيتم بعد قبول المرشحين إلحاقهم بالتدريب العسكري بمركز تدريب وتأهيل العسكريين بوحدة أمن شؤون البلاط السلطاني، وذلك ضمن برنامجٍ متكاملٍ من التدريب العسكري، ومنهجٍ دراسي متنوع بين العلوم العسكرية والمعارف المختلفة التي تسهم في تأهيلهم وتهيئتهم للعمل في مختلف وحدات شؤون البلاط السلطاني.

وأوضح سعادة الشيخ سعيد بن هلال الخليلي رئيس التخطيط وشؤون الموارد البشرية بأن شؤون البلاط السلطاني عمل على تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن استيعاب عدد من الباحثين عن العمل وفقًا للشواغر المتاحة بشؤون البلاط السلطاني، حيث تم حصر هذه الشواغر، وتحديد الشروط المناسبة لشغلها والتنسيق في ذلك مع وزارة العمل بشأنها، وقد نتج عن ذلك نشر وزارة العمل للإعلان رقم (14/‏2021) والذي تضمّن عددًا من الوظائف المدنية والعسكرية.

وأضاف سعادته أن هذه المرحلة تشهد أعمال الفرز والتقييم للمتقدمين للوظائف العسكرية بوظيفة (جندي مستجد) بولاية صلالة بمحافظة ظفار، حيث يتم إخضاعهم لأعمال التقييم وفقًا للعرف العسكري وما يستدعيه من اختبارات تُقاس من خلالها إمكانات المتنافسين لشغل الوظيفة، ومن ثم ستكون المرحلة الثانية لفرز وتقييم المتقدمين بمحافظة مسقط، وتعمل على ذلك لجنة متخصصة.

وبين سعادته أن كافة مراحل الاختبار والتقييم تتم وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك لضمان توفير بيئة صحية مناسبة وآمنة للمتنافسين.

وتستكمل الإجراءات فيما يتعلق بالوظائف المُعلن عنها بمسقط وصلالة وفقًا لخطة زمنية تتضمن كافة المراحل اللازمة لشغل الوظائف، بما يُسهم في تسريع عملية توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، بالتكامل مع ما تنفذه الجهات المختصة في هذا الشأن.