«التربية والتعليم» تعتمد نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما فـي مستواه

مسقط ـ العمانية: اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بحضور سعادة الأستاذ الدكتور وكيل الوزارة للتعليم، المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2020/‏2021م.

وأوضحت الدكتورة زوينة بنت صالح المسكرية المديرة العامة لمركز القياس والتقويم التربوي، المشرفة العامة على امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، أنَّ النتائج ستكون متوافرة ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/‏8/‏2021 م من خلال خدمة الرسائل القصيرة

(SMS) عن طريق “عمانتل“ و”أوريدو” عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، كما ستتوفر لاحقًا على بوابة سلطنة عُمان التعليمية. كما تطرّقت إلى الحالات المصابة بفيروس كورونا أو المخالطة لمصابين، موضحة أنّه نظرًا لتعذر تقديم بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا أو المخالطة امتحانات في الدور الأول فإنّ الوزارة قامت بحصر هذه الحالات والتي بلغ عددها (433)، وسيتم السماح لهم بتقديم الامتحانات بالدور الثاني وفق الضوابط المعتمدة، كما سيتم عقد امتحان آخر (ثالث) سيُحدد موعده لاحقًا لمَن يتعذّر عليهم تقديم امتحانات الدور الثاني بسبب الإصابة أو المخالطة، أو حصلوا على حالة مكمل بالدور الثاني على اعتبار أن الدور الثاني لهذه الحالات هو الدور الأول.

وحول مخالفات ضوابط إدارة الامتحانات قالت المديرة العامة لمركز القياس والتقويم التربوي: رغم الجهود المبذولة إلا أنه تم رصد (132) مخالفة لضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه وتم اتّخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/‏2015م)، مضيفة أنّ الوزارة ممثلة في “لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة” عملت على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتُكبت؛ بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (588/‏2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وعن الإجراءات المُتَّبعة لطلب إعادة التصحيح قالت الدكتورة زوينة المسكرية: لتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين يُمكن من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة سلطنة عمان التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابع لها مقدم الطلب للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 4 – 12/‏8/‏ 2021م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك، وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.