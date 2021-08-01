«الصحة» تواصل الحملة الوطنية لتحصين الفئات المستهدفة والاستعداد لتطعيم طلبة المدارس

مسقط ـ طاقة ـ نزوى ـ العمانية:

صورـ من عبدالله باعلوي:

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

تواصل وزارة الصحة الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في جميع محافظات السلطنة حيث شملت تطعيم الفئات المستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا من ١٨ سنة فما فوق، كما بدأت الوزارة أمس التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كوفيد ١٩ لمن أكملوا “١٠ أسابيع” من تاريخ الجرعة الأولى.

مسقط

ففي محافظة مسقط شهد مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ومركز الساحل الصحي بولاية قريات إقبالًا من المُستهدفين في الحملة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. وأكدت الوزارة على ضرورة حجز مواعيد “مُسبقة” قبل التوجه لمراكز التحصين في مختلف محافظات السلطنة لأجل ضمان عملية تحصين آمنة ومُيسرة للجميع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جنوب الشرقية

كما تواصلت حملة التعطيم في محافظة جنوب الشرقية التي شهدت إقبالًا من قبل الفئات المُستهدفة من ١٨ سنة فما فوق باللقاحات المُضادة ضد فيروس كورونا والنساء الحوامل من الشهر الرابع على مراكز التحصين بالمحافظة، كما تم إعطاء الجرعة الثانية من لقاح (كوفيد ـ 19) لمن أكملوا 10 أسابيع من الجرعة الأولى، وفي ولاية صور تم تحديد ثلاثة مراكز للتطعيم في كل من: المجمع الرياضي بصور ومركز طيوي الصحي ومركز رأس الحد الصحي، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات والكوادر التمريضية المؤهلة لإعطاء التحصين وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وقد شهدت مراكز التحصين بولايات المحافظة إقبالًا جيدًا خلال الأيام المنصرمة، كما قام الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة والمسؤولون بالمديرية بزيارات ميدانية لمراكز التحصين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عملية التحصين وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وأبدوا رضاهم عن أداء ‏العاملين الصحيين ‏وسير عمل المراكز، كما ثمّن المواطنون الجهود التي تبذلها الحكومة في الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، مشيدين بسهولة وسلاسة الإجراءات المُتبعة لتلقي اللقاح وأعرب بعض مشرفي ومسؤولي مراكز التطعيم عن مدى ارتياحهم من الإقبال الذي تشهده المراكز منذ الصباح الباكر، مؤكدين على ضرورة التسجيل عبر برنامج (ترصد) أو الموقع الرسمي للحملة والمعلن عنه من وزارة الصحة حتى يتسنى للجميع أخذ جرعاتهم بكل سهولة وبدون تأخير لمصلحة المواطن.

من جانب آخر عقد بمقر المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية يوم أمس الاجتماع التحضيري للبدء في تحصين طلبة وطالبات المدارس من أعمار 12 سنة فما فوق وذلك بحضور الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير عام الخدمات الصحية بجنوب الشرقية ومبارك بن سالم الفارسي ـ القائم بأعمال مدير عام تعليمية جنوب الشرقية والمختصين من المديريتين، حيث هدف اللقاء لمناقشة البدء في تحصين طلبة وطالبات المدارس بالمحافظة. وقد ناقش الاجتماع الاستعداد لمرحلة التحصين الخاصة لطلاب المدارس حسب الفئات المستهدفة لكل مدارس المحافظة وآلية التحصين وتنظيمها والتي ستشمل طلبة وطالبات المدارس من أعمار 12 سنة وفق خطة واضحة واختيار مراكز للتحصين تناسب هذه الفئات العمرية بكل ولايات المحافظة كالمدارس والمراكز الصحية إلى جانب تشكيل لجان إشراقية وتنظيمية لمتابعة سير عملية التحصين والتأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية إلى جانب العديد من المواضيع ذات العلاقة بالتحصين مع حث الطلبة على أهمية التحصين.

وأكد مروان بن سالم آل فنة ـ مقرر اللجنة الرئيسية للتحصين بمحافظة جنوب الشرقية أن حملة التحصين تتم بيسر وانسيابية وهذا يؤكد الوعي المجتمعي الكبير والحرص على أهمية أخذ اللقاح في مواجهة الجائحة، حيث تستقبل مراكز التحصين بالمحافظة المستهدفين منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءً وتمت تهيئتها لتستقبل أكبر عدد من المستهدفين، كما تم تحديد مداخل ومخارج للرجال والنساء ومواقع خاصة للاستقبال وتسجيل البيانات إلى جانب توفير غرف للتحصين للذكور والإناث، موضحًا أن عدد المطعمين يوميًّا على مستوى المحافظة يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 شخص وهي نسبة جدًّا جيدة، مؤكدًا أن برنامج (ترصد) كان له دور كبير في عملية التنظيم وتسجيل المواطنين وسهولة إدخال البيانات. وحول الوضع الوبائي بالمحافظة وما تم رصده خلال فترة الإغلاق التام قال مروان آل فنة: لله الحمد الإجراءات وعمليات الإغلاق التي اتخذت خلال فترة العيد حققت الاهداف المرجوة وشاهدنا انخفاضًا في أعداد المصابين، وهذا الأمر جيد بالنسبة للوقاية وحالات الشفاء، حيث سجل مستشفى جعلان بني بوحسن صفر حالة في تلك الفترة، وانخفاضًا في عدد المنومين بمستشفى صور، مؤكدًا أن نسبة التحصين بالمحافظة بلغت ٤٢%، وهنا وجب الشكر للجنة العليا المنظمة وقراراتها التي وضّحت نتائجها الإيجابية للقطاع الصحي بعد فترة الإغلاق الصعبة على المواطنين.

طاقة

وسط إقبال من المواطنين تتواصلُ حملة التحصين ضد فيروس كورونا بولاية طاقة، كما تواصل مراكز الخدمات الصحية بولاية طاقة ممثلة في مستشفى طاقة، ومستشفى مدينة الحق، ومركز جبجات الصحي استقبال الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح من سن ١٨ سنة فما فوق من المواطنين والمقيمين، وذلك استكمالًا للحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وقال أحمد بن سعيد المشيخي ـ مشرف الخدمات الإدارية بولاية طاقة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إنَّ التطعيم يشمل الجميع وفق الأعمار المحددة بغضِّ النظر عمّا إذا كانوا أصحاء أو يعانون من أمراض مُزمنة، ويُعطى اللقاح على جرعتين، يفصل بين الجرعة الأولى والثانية 10 أسابيع.

وأكد المشيخي على أهمية أخذ اللّقاح للفئات المستهدفة لأن هذه اللقاحات قد أثبتت فاعليتها ومأمونيتها من خلال التجارب السريرية التي أُجريت عليها، مشيرًا إلى ما تقوم به المؤسسات الصحية من دور فاعل من حيث تقديم الرعاية الصحية الأولية والتطعيم، إضافة إلى الدور التوعوي والتثقيفي.

وحول خطة وبرامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض (كوفيد ـ 19) في ولاية طاقة قالت جوهرة الخليج بنت جمعان ـ مشرفة التمريض بولاية طاقة: إنَّ الحملة صاحبها العديد من المحاضرات التوعوية داخل المؤسسات الصحية بالولاية، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق الصحي مما كان له أثر كبير في تشجيع المواطنين للإقبال على التطعيم، مؤكدةً توافر الطعوم بشكل مستمر من قبل وزارة الصحة وتوزيعها على الولايات لتغطية حاجة المجتمع للّقاح.

من جانبها قالت منى بنت عيسى العوائد ـ المسؤولة الإدارية بمركز جبجات الصحي: إنَّ المركز قام بدور فاعل في نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين في كيفية التعامل مع الوباء، وطرق تفادي الإصابة، والتعامل مع المصابين.

مشيرة إلى أن المركز يتعامل مع وباء (كوفيد ـ 19) منذ بدايته إلى الآن وفق التعليمات التي تُصدرها الوزارة من النواحي الوقائية والتثقيفية والالتزامات الاحترازية الضرورية كافة، مع استمرار المركز في عمله ونشاطه بتغطية حاجة المجتمع من التطعيمات مع تشجيعه على ضرورة أخذ اللقاح وتسهيل إجراءات التطعيم وتوفير ما لزم من معلومات عن التطعيم.

نزوى

وباشرت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية أمس حملة تطعيم الجرعة الثانية للمواطنين بالمحافظة باللقاحات المُضادة لكوفيد 19 حيث خصّصت صحية الداخلية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية مراكز لأخذ اللقاح على مستوى المحافظة، وقال سعود بن سعيد الجامودي رئيس قسم الترصد الوبائي بمحافظة الداخلية إنّ المديرية العامة للخدمات الصحية حدّدت عددًا من المراكز للتطعيم على مستوى المحافظة بلغ عددها 9، مضيفًا أنّه يتم استقبال الأشخاص حسب المواعيد من خلال الموقع المخصص لحجز المواعيد تسهيلاً وتنظيمًا لعملية التطعيم بواقع ٣٥٠٠ شخص يوميًا مع الاستمرار في تطعيم الجرعة الأولى لعمر ١٨ سنة فما فوق.

وأشار إلى أنّ صحية الداخلية تقوم بالتنسيق مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية بالاستعداد لتنظيم الحملة الخاصة لتطعيم طلبة المدارس من عمر ١٢ عامًا فما فوق خلال الأيام المقبلة.

المصنعة

تتواصل بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) للفئة المستهدفة للتحصين للجرعة الأولى من سن 18 سنة فما فوق. وقال الدكتور عبدالله بن سعيد اليحمدي ـ رئيس مجمع المصنعة الصحي: إن عملية التطعيم تسير وفق البرامج المعدة من قبل وزارة الصحة، موضحًا بأن التطعيم يتم وفق المواعيد المسبقة وقال من تصادفه أي مشكلة في النظام عليه التوجُّه إلى قاعة التطعيم بمنتجع بارسيلو المصنعة وسوف يجد المساعدة والدعم الفني.