مستشفى صور يجري عمليات معقدة لإزالة التسوس من قاع الجمجمة

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

يواصل مستشفى صور تطوير جودة العلاج وتقديم أفضل الخدمات بالمستشفى، في إطار النهج الذي تحث عليه وزارة الصحة من خلال تبادل الخبرات بين مستشفيات السلطنة لتعزيز الجودة في العلاج وتقديم الأفضل للمرضى في جميع التخصصات والمجالات. وقام مستشفى صور بالتعاون مع إدارة مستشفى النهضة وقسم الأنف والأذن والحنجرة باستدعاء الاستشاري الدكتور محمد الرحبي استشاري أذن وأنف وحنجرة للإشراف ومتابعة العمليات المستعصية لإزالة التسوس والأورام من عظام الجمجمة والأذن الوسطى التي من شأنها أن تؤدي لو تركت بلا إجراء طبي إلى فقدان السمع الدائم والتهابات وتسوس يمتد إلى الدماغ وقاع الجمجمة المبطن.. وقد قامت الدكتورة هناء بنت سالم السنيدية رئيسة قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى صور بتقديم الرعاية وطرق العلاج اللازمة لمرضاها وتوفير ما هو أفضل وتحسين الجودة واستقطاب الخبرات الخارجية من المستشفيات الثلاثية المتخصصة لتوفير عناء ومشقة سفر المرضى إلى مسقط وتقصير جدول العمليات المنتظرة وتبادل الخبرات العلمية التي من شأنها تعزز وتطور الكفاءة العملية لدى الطاقم الطبي.

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