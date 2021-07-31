سلاح الجو يستقبل دفعة جديدة من الباحثين عن عمل للتدريب العسكري والالتحاق بالقواعد الجوية

تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بتسريع وتيرة التوظيف من أبناء الخليج 365 واستمرارًا للجهود الوطنية لقوات السلطان المسلحة في إتاحة المجال أمام المواطنين للانضمام للخدمة ونيل شرف الانتساب، استقبل سلاح الجو السلطاني العماني وبالتنسيق مع وزارة العمل دفعة جديدة من المواطنين الباحثين عن عمل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك لبدء برنامج التدريب العسكري الأساسي كجنود جويين مستجدين للالتحاق بأقرانهم من منتسبي السلاح في مختلف القواعد الجوية وذلك بعد أن اجتازوا مراحل القبول والتقييم والاختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التي أجريت لهم مسبقًا. وقد سخَّر سلاح الجو السلطاني العُماني خبراته وإمكاناته من القوى البشرية المتخصصة والمتطلبات الإدارية والصحية ووسائل النقل، وبما يوفر عوامل البيئة المناسبة لتحقيق سرعة تنفيذ إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، والانضمام إلى ميادين الواجب الوطني وحول الاستعدادات والتحضيرات التي قام بها سلاح الجو السلطاني العُماني استعدادًا لإجراءات التوظيف وبرامج تدريب المستجدين .. قام التوجيه المعنوي بتسليط الضوء على إجراءات سلاح الجو السلطاني العماني التي قام بها لضمان نجاح استقبال المواطنين الباحثين عن عمل ومعرفة انطباعات المواطنين الذين نالوا شرف الخدمة العسكرية.

حيث تحدث العميد الركن جوي خلفان بن نصيب الرواحي ـ من سلاح الجو السلطاني العماني قائلًا: تنفيذًا للتوجيهات السامية بتسريع المبادرات التشغيلية وبالتنسيق مع وزارة العمل تم الإعلان عن فتح باب التجنيد بالسلاح وبعد الإجراءات المتبعة في عملية التجنيد في مختلف مراحلها التي مرّت بكل سلاسة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث تداعيات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، ولله الحمد في هذا اليوم استقبل السلاح دفعة من الجنود المستجدين من المواطنين الذين اجتازوا كافة مراحل واختبارات التجنيد

المقدم الركن جوي حمد بن سالم البلوشي ـ من سلاح الجو السلطاني العماني قال: تُعدُّ عملية التدريب والتأهيل العسكرية إحدى الركائز الأساسية في صقل الفرد العسكري منذ بداية حياته العسكرية وصولًا إلى المراحل المتقدمة من عملية التدريب وغرس روح الوطنية العسكرية في نفوسهم ليكونوا مثالًا في الضبط والربط العسكريين، حيث تمرُّ عملية التدريب التي ستخضع لها هذه الدفعة بعدة مراحل مختلفة يتخللها التدريب العسكري الأساسي واللياقة البدنية والتمارين العسكرية والجوانب التثقيفية والتوعوية. المقدم ركن جوي عبدالله بن حمد الفليتي ـ من سلاح الجو السلطاني العماني قال: تم التنسيق سابقًا مع وزارة العمل عن فتح باب التجنيد بالسلاح للمواطنين الباحثين عن عمل وبعد الانتهاء من استقبال المتقدمين للتنافس على الوظائف المعلن عنها، قام مكتب التجنيد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلاح بإجراء الاختبارات الأكاديمية والفحوصات الطبية المبدئية ومن ثم المقابلات الشخصية والتقييم المهني، بعدها أجريت الفحوصات الطبية الشاملة لمن اجتاز المقابلات الشخصية.

النقيب جوي أيوب بن سليمان الريامي ـ من سلاح الجو السلطاني العماني: يتم اتخاذ أنسب الإجراءات والوسائل المختلفة لاستقطاب القوى البشرية المؤهلة لشغل مختلف المهن بسلاح الجو السلطاني العماني ليكونوا جنودًا جويين مساندين ممن سبقوهم في نيل شرف الخدمة بالسلاح المواطن خالد بن أحمد المعشني: الحمد لله على توفيقه لي باجتياز كافة مراحل التجنيد وصولًا إلى قبولي كجندي مستجد بسلاح الجو السلطاني العماني لخدمة الخليج 365 وقائده المفدى، وبلا شك أن العسكرية شرف وفخر وأنا سعيد جدًّا بهذه الفرصة بأن أكون أحد منتسبي سلاح الجو السلطاني لأساهم في الدفاع عن وطني عمان.

المواطن الوليد بن هلال العنقودي قال: أشكر سلاح الجو السلطاني العماني ووزارة العمل على التنسيق المتواصل في عملية التجنيد في الفترة الماضية، والحمد لله تم قبولي للالتحاق بدورة التدريب العسكري الأساسية متمنيًا لي وللأخوة بالدورة كل التوفيق والنجاح. وقال المواطن عبدالله بن إسماعيل البدواوي: أفتخر أن أكون أحد منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني وأنه لشرفٌ عظيم أن أخدم هذا الخليج 365 العزيز وجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله وأبقاه.