وكيل الإسكان والتخطيط العمراني يطلع على الأضرار بمساكن التعويضات بمربع الغوابي بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

قام سعادة المهندس حمد بن علي النزواني ـ وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان بزيارة ميدانية إلى ولاية شناص يرافقه سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي ـ محافظ شمال الباطنة وذلك للوقوف على الأضرار التي لحقت بمساكن التعويضات بمربع الغوابي. وعند وصولهما إلى الولاية تم عقد لقاء موسع بمكتب الوالي مع المسؤولين بالولاية لبحث الأضرار التي تعرضت لها بعض مناطق الولاية من جراء الحالة المدارية. حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن هلال العلوي ـ والي شناص وسعادة علي بن سالم المخمري ـ عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية شناص وهيثم المياسي ـ عضو المجلس البلدي وعدد من المسؤولين بالولاية. وقد تضمنت المناقشة إيجاد حلول عاجلة لمعالجة المشكلة القائمة جراء هطول الأمطار وتجمع مياه الأودية في تلك الأماكن وتم عرض ملف متكامل عن الحلول، بعدها قام سعادة الوكيل يرافقه عدد من المسؤولين بزيارة ميدانية للمنازل والوقوف على الأضرار والاطمئنان على أوضاع المتضررين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

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