حصاد الأسبوع: نيابة عن جلالة السلطان..شهاب بن طارق يودع سفيري جمهورية مصر العربية ومملكة نيذر لاند

■ كلية الدفاع الوطني تحتفل بتخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة

■ «الصحة» تستأنف الحملة الوطنية للتحصين ضد «كوفيد ـ 19»

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث نعرضها فيما يلي: نيابة عن حضرة صاحب الجــلالة السلطان هيثم بن طـارق المعظــم ـ حفظه الله ورعاه ـ استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتب سموه بمعسكر المرتفعة سعادة السفير محمد أحمد فهمي غنيم ـ سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى السلطنة، وسعادة السفيرة لاتيسيا فان أش ـ سفيرة مملكة نيذر لاند المعتمدة لدى السلطنة كلًّا على حدة.

وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهما وقد أعرب السفيران عن شكرهما لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقياه خلال فترة عملهما بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني مما سهّل لهما أداء مهامهما، وعن تمنياتهما لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وعبّر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر للسفيرين على جهودهما التي بذلاها في خدمة العلاقات بين السلطنة وبلديهما، وعن أصدق التمنيات لهما بالتوفيق في عملهما المستقبلي ولشعب بلديهما كل التقدم والازدهار.

ـ احتفلت كلية الدفاع الوطني بتخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة والتي شارك فيها عدد من كبار الضباط من أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العُماني، وشرطة عُمان السلطانية، والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الموظفين بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المدنية، وذلك تحت رعاية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يحقق التباعد الاجتماعي والسلامة للجميع من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19). وألقى اللواء الركن جوي (مهندس) صالح بن يحيى المسكري ـ آمر كلية الدفاع الوطني كلمة قال فيها:(نحتفل “اليوم” بتخريج الدفعة الثامنة من دورات الدفاع الوطني في هذا الصرح الأكاديمي، حيث ضمّت هذه الدورة نخبة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، تلقوا خلالها تأهيلًا أكاديميًا وعلميًا عالي المستوى، واشتمل على دراسات وطنية وإقليمية ودولية، تعرفوا من خلالها على الأساليب العلمية للتحليل والتخطيط، علاوة على دراسة المتغيرات في البيئتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن الوطني التي سوف تُسهم بلا شك في رفع الكفاءة القيادية والإدارية للمشاركين وتعزيز قدراتهم في صناعة واتخاذ القرارات الصحيحة في المستوى الاستراتيجي).

ـ استأنفت وزارة الصحة الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) للفئات المُستهدفة في الحملة من ١٨ سنة فما فوق باللقاحات المُضادة ضد فيروس (كورونا)، وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة إقبالًا جيدًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين في الحملة.

وأشاد عدد من المُستهدفين في الحملة بسهولة وسلاسة الإجراءات المُتبعة لتلقي اللقاح في مراكز التحصين مُثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة في الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة.

من جانبهم أعرب بعض من مشرفي ومسؤولي مراكز التطعيم بالمحافظات عن مدى ارتياحهم من الإقبال الذي تشهده المراكز منذ الصباح الباكر مؤكدين أن الإقبال لتلقي اللقاح يؤكد الوعي المجتمعي الكبير وحرصهم في أهمية التحصين ضد المرض.