مجلس الدولة يُنجز «15» مشروع قانون ودراسة ومقترح خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة

نجح مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة، تحقيق حزمة من الإنجازات، وذلك في إطار ممارسته الوطنية لصلاحياته التشريعية والمالية، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان، ولائحته الداخلية، من خلال اجتماعات مكتب المجلس وجلساته العادية، ولجان المجلس الست الدائمة، فضلًا عن لجانه الفرعية، وفرق العمل المنبثقة من لجانه الدائمة والمشكلة لدراسة مواضيع متنوعة إلى جانب الإعداد لمناشط وفعاليات المجلس.

وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي ـ الأمين العام لمجلس الدولة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية: إن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة اكتسب أهمية استثنائية لتزامنه مع تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإصدار النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم:(6/‏‏2021)، وإصدار جلالته ـ أيده الله ـ قانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم:(7/‏‏2021). وأضاف السعدي: إن المرسومين الساميين يمثلان نقلة نوعية في مسار العمل الوطني، ويبرزان الحرص السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على توطيد أركان دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز نهج الممارسة الشوروية بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة لجلالته ـ أيده الله ـ ويلبي طموحات الشعب العماني الأبيّ.

واستطرد قائلًا: إن صدور المرسومين الساميين يأتي في إطار النهضة المتجددة التي يولي المقام السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اهتمامًا كبيرًا لديمومتها بما يعزز تقدم وازدهار السلطنة، ويحقق المزيد من الرفاهية لمواطنيها.

وأوضح سعادة الأمين العام للمجلس أنه بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فقد أنهى المجلس دور الانعقاد السنوي العادي من الفترة السابعة لمجلس الدولة يوم 15 يوليوالماضي، حيث شهد دور الانعقاد نشاطًا متزايدًا اتساقًا مع الاهتمام السامي الكريم بترسيخ دعائم الشورى وتفعيلًا لدور المجلس.

وبيّن السعدي أن المجلس خلال تلك الفترة، ناقش العديد من الموضوعات منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وأقرَّ مجموعة من المقترحات والدراسات، إضافة إلى مناقشة مشروعي خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.

واستعرض سعادته أبرز أعمال وأنشطة المجلس قائلًا: ناقش المجلس (6) مشروعات قوانين مُحالة من الحكومة

وفي إطار الاختصاص المالي للمجلس ناقش مشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025)، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021).وأوضح سعادته أنه ووفقًا للمادة (48) من قانون مجلس عمان، ناقش المجلس خلال دورالانعقاد الثاني من الفترة السابعة مقترح مشروع قانون كبار السن المحال من مجلس الشورى، ووفقًا للمادة (53) من قانون مجلس عمان والتي منحت المجلس حق تقديم الدراسات ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية والدراسات المتعلقة بترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والمحافظة على منجزاته وإحالته للحكومة، أفاد سعادته أن المجلس ناقش (6) دراسات، وتابع السعدي بالقول: إن المجلس وافق في بداية دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة على دراسة (15) مقترحًا مقدمًا من لجانه الدائمة خلال دور الانعقاد، منها المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول دراسة اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

وتطرق السعدي إلى مقترحات اللجنة الاقتصادية، وقال إنها تضمنت: مقترح دراسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة:(التحديات والفرص والمقترحات)، ومقترح دراسة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، فيما تضمنت المقترحات المقدمة من اللجنة الاجتماعية: مقترح دراسة واقع ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم في السلطنة، ومقترح تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية، ومقترح تعزيز الهُوية الوطنية العُمانية، واشتملت المقترحات المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة على: مقترح دراسة مُمكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة، والفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومقترح دراسة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفد الاقتصاد.

وقال: إن لجنة التعليم والبحوث تقدمت بمقترح دراسة بشأن واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بُعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في السلطنة

وأشار سعادته إلى أن اللجان الدائمة بالمجلس وفرق العمل المنبثقة عنها، واللجان الخاصة خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة استعرضت وعبر أكثر من (200) اجتماع، العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة الى المقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة مسؤولين ومختصين بعدد من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان.

وأضاف سعادة الأمين العام: إن المجلس شَكّل خلال دور الانعقاد فريقًا خاصًا لدراسة مشروع قانون (الصحة النفسية) ووجَه سعادة الأمين العام خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ رئيس المجلس على دوره الرائد والبنًاء في قيادة مجلس الدولة لتحقيق دوره الوطني المنشود ترجمة للرؤية السامية الكريمة في إرساء دولة المؤسسات والقانون، مثمنًا في ذات السياق إسهامات المكرمين أعضاء المجلس المقدرة، ودورهم الفاعل في توطيد مكانة المجلس ليقوم بمهام فاعلة في العمل الوطني، كما عبًر عن شكره لمنتسبي الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود مثمرة كان لها بالغ الأثر في قيام المجلس بالمهام الموكولة له.

مؤكداً في ختام تصريحه على أن مجلس الدولة تدعم المسيرة المتجددة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ معربًا عن أصدق تمنياته للمجلس بالتوفيق والسداد في القيام بمهامه واختصاصاته.