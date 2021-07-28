مسقط ـ العمانية: شارك اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي ـ قائد البحرية السلطانية العُمانية في الاجتماع التاسع عشر لقادة القوات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عُقد صباح أمس عبر الاتصال المرئي.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ضمن جدول أعمال الاجتماع لقادة القوات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي من شأنها الإسهام في تطوير مجالات العمل البحري العسكري المشترك بين دول المجلس.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد البحرية يشارك فـي الاجتماع الــ«19» لقادة القوات البحرية لدول التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.