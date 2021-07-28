تطوير التعاون الثنائي بين السلطنة والصين فـي المجال الصحي

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة سعادة لي لينج بينج ـ سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال الصحي، كما تم استعراض تطورات الوضع الوبائي لجائحة (كوفيد ـ 19) والمستجدات العالمية بخصوصها.

وقد اشادت سعادة السفيرة بجهود السلطنة المبذولة في مكافحة الجائحة، وخصوصا فيما يتعلق بالحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).

حضر اللقاء عدد من المسؤولين.

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