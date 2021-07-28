السلطنة تشارك فـي التمرين الافتراضي لتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن البحري

تشارك السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة خفر السواحل في تمرين الأمن البحري الذي ينظمه مركز دمج المعلومات التابع لقيادة الأمن البحري بجمهورية سنغافورة عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ يوليو الجاري.

ويهدف التمرين إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأمن البحري.

ترأس جانب شرطة عمان السلطانية العقيد عبدالعزيز بن محمد الجابري ـ مساعد قائد شرطة خفر السواحل.

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