مسقط ـ العمانية:

عُقدت أمس جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، وتم خلالها بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة تطورها في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وترأس الجانب الأميركي سعادة ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية. حضر المباحثات سعادة السفيرة الأميركية المعتمدة لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من وزارتي خارجيتي البلدين.