دعوة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لحضور معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع

مسقط ـ العمانية:

نيابة عن صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع تسلم معالي الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي ـ الأمين العام بوزارة الدفاع أمس رسالة خطية من معالي سو هووك ـ وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا، تتضمن دعوة سموه لحضور معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع الذي سيُقام في العاصمة سيؤول خلال الفترة من 19 إلى 24 من شهر أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة لسعادة كيم تشانج كيو ـ سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى السلطنة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الدفاع الكوري على دعوته الكريمة لصاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.