«الشورى» يوقع مذكرة تعاون مع شركة «أساس» للشراكة الاستراتيجية فـي ملتقى ومعرض «قادرون» الثاني

وقَّع مجلس الشورى وشركة (أساس مسقط) أمس مذكرة تعاون بشأن دخول المجلس كشريك استراتيجي في ملتقى ومعرض (قادرون) الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث وقَّع المذكرة عن المجلس سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام المجلس، فيما وقَّعها عن شركة أساس الرئيس التنفيذي للشركة.

ويمثل حضور مجلس الشورى كشريك استراتيجي إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية استكمالًا لمبادراته المستمرة في تقديم الدعم لذوي الإعاقة وإتاحة الفرص المناسبة لهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية عُمان ٢٠٤٠.

وعن شراكة المجلس ودوره في دعم ذوي الإعاقة أشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام المجلس إلى أن المجلس يولي من خلال أدواره واختصاصاته التشريعية اهتمامًا بالغًا بفئة ذوي الإعاقة، حيث عمل على دراسة وإقرار عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى عدد التوصيات التي خرجت بها أعمال المجلس بما يعزز من توفير الرعاية والاهتمام والدعم اللازم لهذه الفئة، وفي إطار التوعية والتعريف بالمجلس أصدر المجلس مؤخرًا كتابًا تعريفيًّا عن اختصاصات مجلس الشورى بطريقة (برايل).ويهدف ملتقى (قادرون) إلى دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع في مختلف المجالات، من خلال العمل على تحقيق أفكار هم وطموحاتهم، وإنشاء مشروعات تتناسب مع قدراتهم ومهارتهم وذلك بعد تقديم التدريب والتأهيل المناسب لهم، ويطمح (قادرون) في نسخته الثانية إلى توفير مشروعات مستدامة لذوي الإعاقة، والوصول إلى ٢٥٠ مشروعًا مستدامًا لهذه الفئة.