مليون و926 ألفا و523 شخصا إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فـي السلطنة  

تسجيل 18 وفاة و572 إصابة جديدة و 292 فـي العناية المركزة

مسقط ــ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و572 حالة إصابة وتعافي 723 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنوَّمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 53 حالة، وعدد الحالات المنوَّمة في المؤسسات الصحية 723 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركَّزة إلى 292 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 294526 حالة والمتعافين 276483 بنسبة تصل إلى 9ر93 بالمئة والوفيات 3771 بنسبة 3ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14272 حالة.

فيما بلغ إجمالي المُطعَّمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد “كوفيد 19” حتى يوم أمس الأول مليونًا و926 ألفًا و307 أشخاص بنسبة بلغت 53 بالمئة من إجمالي المستهدفين. وقد بلغ إجمالي المُطعمين بالجرعة الأولى مليونًا و587 ألفًا و784 شخصًا من إجمالي المُطعمين بنسبة بلغت 45 بالمئة، فيما بلغ إجمالي المُطعمين بجرعتين 338 ألفًا و523 شخصًا بنسبة بلغت 10 بالمئة.

وسجلت محافظة مسقط أعلى نسبة تطعيم حيث بلغ إجمالي المطعمين 618 ألفًا و264 شخصًا بنسبة تغطية وصلت إلى 55 بالمئة من إجمالي المستهدفين تلتها محافظة شمال الباطنة بـ234 ألفًا و808 أشخاص بنسبة 39 بالمئة، تلتها محافظة جنوب الباطنة بـ153 ألفًا و277 شخصًا بنسبة تغطية وصلت إلى 45 بالمئة.

وتواصل وزارة الصحة حملة تطعيم الفئة المستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد “كوفيد١٩”.

وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة أمس إقبالًا جيدًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين للحملة، الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي الكبير للتحصين ضد “كوفيد ١٩”.