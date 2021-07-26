شرطة عمان السلطانية توظف مجموعة جديدة من الكوادر الطبية

استمرارًا لخطط شرطة عمان السلطانية في توظيف واستيعاب الكوادر الوطنية من مخرجات التخصصات الطبية بمؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، التحقت صباح أمس مجموعة جديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة في التخصصات الطبية والطبية المساعدة للعمل بشرطة عمان السلطانية.

وقد التقى العميد طبيب عبدالملك بن سليمان الخروصي مدير عام الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية بالكودار الطبية العمانية الجديدة، حيث استهل حديثه بتقديم شرح وافٍ عن طبيعة العمل في القطاع الطبي بشرطة عمان السلطانية ودوره الوطني في تقديم الرعاية الصحية بما تفرضه واجبات المهنة من متطلبات اجتماعية وإنسانية.

■ أحد أقسام مستشفى شرطة عمان السلطانية

وأشار العميد طبيب مدير عام الخدمات الطبية إلى أن التحاق هذه المجموعة يأتي ضمن أولويات القيادة العامة للشرطة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة الطبية للعاملين بشرطة عمان السلطانية، ولتجويد العمل في القطاع الطبي الشُرطي لأهميته ولضمان سير وتيرة العمل الشُرطي بكفاءة ومهنية.

وأوضح العميد طبيب عبدالملك الخروصي أن توظيف عدد من الكوادر الوطنية الطبية والطبية المساعدة (أطباء عموم، ممرضين، فنيي أشعة، فنيي مختبر) جاء بتوجيهات من القيادة العامة للشرطة وذلك بعد اجتيازهم لإجراءات التقييم والاختبارات التخصصية، بحيث يتم رفد الإدارة العامة للخدمات الطبية بهذه الكوادر وفق الاستراتيجية الخاصة بخطة التعمين وبما يتماشى مع خطة التطوير والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية لمنتسبي الشرطة وأسرهم كرعاية صحية متكاملة، إضافة إلى التوسع الذي تشهده الإدارة العامة للخدمات الطبية على مستوى الانتشار الجغرافي لتغطية جميع المواقع الشرطية من خلال العيادات والمنشآت الطبية الجديدة.

وعبر الملتحقون عن سعادتهم بالالتحاق للعمل في شرطة عمان السلطانية، حيث قال الطبيب علي بن سليمان الهنائي خريج كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس ـ تخصص الطب العام والجراحة: أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على إجراءات التوظيف بشرطة عمان السلطانية لإتاحة الفرصة لي للعمل في هذا الجهاز، وأدعو الله أن يوفقنا لخدمة هذا الخليج 365 العزيز في الخدمات الطبية التي تقدمها شرطة عمان السلطانية.

وقالت الطبيبة إرم بنت خليل الزدجالية ـ خريجة الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا ـ تخصص طب عام وجراحة وطب الولادة: أنا فخورة لالتحاقي بجهاز شرطة عمان السلطانية وسوف أبذل قصارى جهدي من أجل خدمة وطني العزيز.

أما الطبيب محمد بن راشد القاسمي خريج جامعة السلطان قابوس ـ تخصص طب عام وجراحة فقال: فخورون وسعداء بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية، وبعون من الله نكون قادرين على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، ونسأل الله لنا جميعًا التوفيق والنجاح والعون في حمل هذه الأمانة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه. وقال يعقوب بن يوسف الرحبي ـ فني أشعة خريج كلية عمان للعلوم الصحية: أشكر شرطة عمان السلطانية على جهودها المبذولة في توظيف الشباب العماني، وأتشرف بالعمل في هذا الجهاز الذي يُعد أحد الأجهزة الفعالة في السلطنة، وأتمنى أن أسهم في أداء الواجب الوطني في المنطومة الصحية بجهاز شرطة عمان السلطانية.