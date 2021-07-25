محافظ شمال الباطنة يطلع على الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

قام سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي ـ محافظ شمال الباطنة بزيارة لولاية شناص للوقوف على الأضرار الناجمة عن جريان الأودية مؤخرًا جراء المنخفض المداري بحضورعدد من المسئولين في الولاية، حيث تم الوقوف على حالة المنازل والتعويضات لطريق الباطنة الساحلي بقرية الغوابي التي شهدت أضرارًا في الممتلكات، حيث غمرت المياه منازلهم، مما أدى إلى اخلاء الأهالي من قبل هيئة الدفاع المدني والاسعاف وشرطة عمان السلطانية لمركز الإيواء بمدرسة سعيد بن المسيب للتعليم الأساسي. وناشد الأهالي المحافظ بضرورة الإسراع لإيجاد حلول جذرية تؤمّن لهم الاستقرار في منازلهم أثناء حدوث الأنواء المناخية، كما تم الوقوف على الآثار التي خلفتها الأودية بقرية الفرفارة وحميراء وسور العبري.

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