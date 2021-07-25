نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستقبل سفيري جمهورية مصر العربية ومملكة نيذر لاند

نيابة عن جلالة السلطان

مسقط ـ العمانية:

نيابة عن حضرة صاحب الجــلالة السلطان هيثم بن طـارق المعظــم ـ حفظه الله ورعاه ـ استقبل صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتب سموِّه بمعسكر المرتفعة صباح أمس سعادة السفير محمد أحمد فهمي غنيم ـ سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى السلطنة، وسعادة السفيرة لاتيسيا فان أش ـ سفيرة مملكة نيذر لاند المعتمدة لدى السلطنة كلًّا على حدة، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهما.

وقد أعرب السفيران عن شكرهما لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقياه خلال فترة عملهما بالسلطنة من قِبل جلالته والحكومة والشعب العماني مما سهّل لهما أداء مهامهما، وعن تمنياتهما لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وأعرب صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر للسفيرين على جهودهما التي بذلاها في خدمة العلاقات بين السلطنة وبلديهما، وعن أصدق التمنيات لهما بالتوفيق في عملهما المستقبلي ولشعب بلديهما كل التقدم والازدهار.