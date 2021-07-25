«الصحة» تستأنف الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19

■■ مسقط ـ العمانية:

استأنفت وزارة الصحة امس الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد١٩ للفئات المُستهدفة في الحملة من ١٨ سنة فما فوق باللقاحات المُضادة ضد فيروس كورونا وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة أمس إقبالًا جيدًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين في الحملة.

وأشاد عدد من المُستهدفين في الحملة بسهولة وسلاسة الإجراءات المُتبعة لتلقي اللقاح في مراكز التحصين مُثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة في الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة. ■■

من جانبهم عبَّر بعض من مشرفي ومسؤولي مراكز التطعيم بالمحافظات عن مدى ارتياحهم من الإقبال الذي تشهده المراكز منذ الصباح الباكر مؤكدين أن الإقبال لتلقي اللقاح يؤكد الوعي المجتمعي الكبير وحرصهم في أهمية التحصين ضد المرض. ودعت وزارة الصحة الفئة المُستهدفة إلى ضرورة حجز مواعيد “مُسبقة” عبر خدمة التسجيل الذاتي الإلكتروني عن طريق تطبيق ترصد بلس أو من خلال الرابط covid19.moh.gov.om” قبل التوجه لمراكز التحصين في مختلف محافظات السلطنة لأجل ضمان عملية تحصين آمنة ومُيسرة للجميع.

ففي محافظة مسقط شهد مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ومركز الساحل الصحي بولاية قريات إقبالاً جيدًا من المُستهدفين في الحملة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ولفتت فاطمة الهنائية مشرفة تمريض بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى الإقبال المُتزايد من المُستهدفين للتطعيم ضد كوفيد ١٩ منذ الصباح الباكر للمركز مُشيرة إلى أن المركز يضم ٦٠ غرفة للتحصين موزعة ٣٠ غرفة للذكور و٣٠ غرفة للإناث، موضحة أن المركز يستقبل المُستهدفين من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءً.

‏من جانبها أكدت الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط أن عملية التطعيم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض تسير بكل يسر وانسيابية، مُشيرة إلى الإقبال الكبير من الفئة المستهدفة مشيدة بالتجاوب الكبير في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي محافظة الداخلية استأنفت المديرية العامة للخدمات الصحية أمس حملة تطعيم الجرعة الأولى للمواطنين (للفئة المستهدفة العمرية من ١٨ سنة فما فوق) باللقاحات المُضادة لكوفيد 19 وقد خصصت المديرية العامة للخدمات الصحية بالداخلية مراكز لأخذ اللقاح على مستوى المحافظة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية.

وقال الدكتور سالم بن حمد البوسعيدي مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية إن المديرية استأنفت التحصين ضد فيروس كورونا كوفيد ١٩ من المرحلة الثانية من الفئة المستهدفة من عمر ١٨ سنة فما فوق حيث تستمر هذه الحملة على حسب المواعيد المسبقة في كل مركز.

وأضاف البوسعيدي أن مراكز التطعيم المعدة في محافظة الداخلية بلغت ٩ مراكز موزعة على ولايات المحافظة الثماني لتغطي الفئة المستهدفة ما يقارب ١٥٠ ألف شخص خلال هذه المرحلة بواقع ٦٠٠٠ شخص يوميا.

من جانب آخر عبّر المواطنون عن ارتياحهم للعملية التنظيمية والسهلة المتبعة من قبل المختصين والعاملين مراعين في ذلك الضوابط الاحترازية والمعلنة من قبل اللجنة العُليا.

وفي محافظة الظاهرة أوضح الدكتور سالم بن موسى العبري المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بأنه تم تحديد مراكز التطعيم كما كانت عليه في السابق.. ففي ولاية عبري يتم التطعيم في قاعة المهلب بن أبي صفرة بالإضافة لمركز حمراء الدروع الصحي ومركز مسكن الصحي ومركز وادي العين الصحي ومركز كهنات ومركز بلاد الشهوم الصحي. وفي ولاية ضنك سيكون التطعيم في الصالة الرياضية بضنك بالإضافة إلى مركز قميرا الصحي وفي ولاية ينقل سيكون التطعيم في قاعة مكتب والي ينقل بالإضافة إلى مركز الوقبة الصحي.

وأشار إلى أن المديرية تهدف من وراء الحملة إلى توفير لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19 المستجد للمواطنين العمانيين، باعتباره وسيلة للتحصين ضد الفيروس، والتحكم في انتشاره حيث تسعى المديرية لتطعيم 2500 مواطن في اليوم الواحد، وذلك لتغطية 50٪ من العمانيين في شهر يوليو ثم 100٪ منهم في شهر أغسطس.

كما تم التنسيق المسبق مع تقنية المعلومات بحيث يكون التسجيل ذاتي عبر الهواتف النقالة وحجز موعد في حالة التسجيل..مضيفا أنه تم شرح آلية العمل لجميع الدوائر والفرق لتنظيم العمل وسلاسة الحركة. وفي محافظة شمال الشرقية وضَّح عدد من مشرفي مراكز التحصين بالمحافظة أن المراكز المخصصة للتحصين بالمحافظة هي ٩ مراكز موزعة على ٣ مراكز في ولاية المضيبي ومركزين بولاية دماء والطائيين ومركز واحد بكل من ولايات إبراء وبدية والقابل ووادي بني خالد.

وأضافوا بأن عملية التحصين لهذه الفئة شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء المجتمع المستهدفين وذلك حرصًا منهم على أهمية أخذ اللقاح في مواجهة الجائحة العالمية.

ويؤكد مشرفو المراكز بمحافظة شمال الشرقية على ضرورة التسجيل عبر الموقع الرسمي للحملة والمعلن عنه من وزارة الصحة حتى يتسنى للجميع أخذ جرعاتهم بكل سهولة ويسر وبدون تأخير تسهيلا لعمل المراكز في تسيير العملية بصورة سريعة ومُيسّرة في مختلف مراحلها.

من جانبهم عبر عدد من المستهدفين بالتحصين في هذه المرحلة عن انطباعهم عن الجهود المبذولة من قبل اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد ١٩” وزارة الصحة ولكافة الأطقم الطبية والتمريضية على الجهود المبذولة في مراكز التطعيم التي تشهد تنظيما وحسن استقبال وإدارة لعملية التحصين وهذا ما أسهم في توافد المستهدفين لتلقي اللقاح.