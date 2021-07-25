عدد من المسؤولين يعاينون المناطق المتأثرة فـي صور جراء الحالة الجوية

صور ـ من عبدالله باعلوي:

قام سعادة المهندس حمد بن علي النزواني ـ وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسـكان يوم أمس بزيارة لولاية صور التقى خلالها بسعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي ـ والي صور وبحضور المهندس عبدالله بن سالم الحجري ـ مدير عام بلدية جنوب الشرقـية والمـختصين من البلديات والاسكان.

حيث تم خلال اللقاء مـناقشة آخر تطورات تأثير المنخفض المداري على الولاية، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود فريق العمل الميداني ببلدية جنوب الشرقية في التعامل مع الآثار التي سببتها الأمطار بالولاية، وقدم العرض خلفان خليفة التوبي ـ مدير بلدية صور. ثم قام سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان وسعادة الشيخ والي صور والمختصون من بلدية جنوب الشرقية بزيارة المناطق المتأثرة بالولاية جراء الحالة الجوية والاطلاع على المنازل التي غمرتها المياه وتضررت جراء دخول مياه الأمطار والاطمئنان على أوضاع المتضررين والاستماع لمطالبهم.

من جانب آخر قام سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي ـ محافظ جنوب الشرقية بزيارة ميدانية للمناطق التي تعرضت للأضرار جراء الحالة الجوية وتفقد عددا من المنازل التي غمرتها المياه وتضررت جراء دخول مياه الأمطار، والاطمئنان على أوضاع المتضررين ومتابعة سير العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وثمّن سعادة الدكتور محافظ جنوب الشرقية، الجهود المبذولة من الجميع منذ بداية الحالة المدارية، مؤكدًا أهمية تعاون الجميع وبذل المزيد من العمل لاحتواء تأثيرات الحالة المدارية.

كما قام كلٌّ من سعادة الشيخ والي صور والمهندس المدير العام ببلدية محافظة جنوب الشرقية ومدير بلدية صور بتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية للمناطق المتأثرة، وتم عقد اللقاءات التنسيقية مع المختصين للوقوف على سير العمل بالمناطق المتأثرة بالأنواء المناخية ووضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة للتعامل مع الحالات الطارئة وعلى ضوء هذه اللقاءات تم وضع خطط وآليات للعمل بالمناطق المتأثرة بالأنواء المناخية، وتوزيع فرق العمل بمختلف النيابات والقرى الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لولاية صور، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنسيق الجهود وتكاتفها بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للولاية.

وتعمل بلدية صور بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة للتعامل مع آثار (منخفض الحج) للحد من الاثار الناتجة جراء هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب المائية بالقرى والنيابات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للولاية، مسخرّة بذلك كافة الامكانيات والسبل المتاحة. وبدأت فرق العمل باستهداف الأحياء الأكثر تضررًا بفعل جريان مياه الأودية، بالإضافة إلى شفط مياه الأمطار من محطات توليد الكهرباء التي غمرتها المياه وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وشفط المياه من المؤسسات الصحية والمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى شفط التجمعات والبرك المائية بالأحياء السكنية والتعامل مع الانسدادات في خطوط وأنظمة تصريف مياه الأمطار على بعض الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك لضمان فتح الطرق أمام الحركة المرورية والعمل على انسيابيتها بأقصى سرعة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. كما تعمل بلدية صور على رصد الآثار الناجمة جراء هطول الأمطار، حيث تم الوقوف على الطرق المتأثرة وازالة الاتربة والاحجار المتساقطة جراء جريان الشعاب المائية، وتم ازالة الاخشاب والمخلفات من الطرق لتسهيل الحركة المرورية، وتحرص البلدية على مواصلة جهودها لاحتواء تأثيرات الحالة المدارية التي تشهدها الولاية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.