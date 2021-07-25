هيئة حماية المستهلك تتابع حالة الأسواق بمحافظة جنوب الشرقية

مسقط ـ العمانية: تتابع هيئة حماية المستهلك الجهود المبذولة من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية وتحديدًا في ولاية صور للوقوف على مراقبة وتنظيم الأسواق والتأكد من توافر السلع واستقرار الأسعار.

وقام سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك بزيارة أمس إلى ولاية صور للوقوف على هذه الجهود منذ انتهاء الحالة الجوية الاستثنائية التي تعرضت لها المحافظة مؤخرًا مرورًا بأيام عيد الأضحى المبارك وما زالت مستمرة.

وتفقد الحكماني أثناء زيارته الولاية عددًا من المراكز التجارية ومحال بيع المواد الغذائية ومحال غسيل وتنظيف المركبات وأطلع على أعمال موظفي الضبطية القضائية في الميدان.

والتقى سعادته بأصحاب المحال والمزوِّدين ومقدمي الخدمات موجهًا لهم الشكر على تعاونهم مع الهيئة في هذه الظروف، كما التقى سعادته أثناء زيارته المواقع المختلفة بالمواطنين، حيث استمع منهم إلى ملاحظاتهم حول الأسعار وتوافر السلع في الأسواق، وكذلك مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن الهيئة كانت وما زالت على أهبة الاستعداد لتلقي بلاغاتهم وشكاويهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التعامل مع هذه البلاغات وردع المخالفين حفاظًا على حقوقهم.