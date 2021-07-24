جلالة السلطان يتبادل الاتصالات الهاتفية وبرقيات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ويتلقى التهاني من عدد من المسؤولين بالدولة

■ جلالته يُصدر عفوا ساميا خاصا عن عدد من نزلاء السجن بمناسبة عيد الأضحى المبارك

■ المفتي العام للسلطنة يُهنئ المسلمين والمسلمات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

■ أعضاء اللجنة العليا يزورون مركز العمليات المُخصّص لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والمناسبات والأحداث .. حيث مع مقدم الأيام البهيجة لعيد الأضحى المبارك واستبشار المسلمين في شتى بقاع الأرض بحلوله، وتضرّعهم إلى المولى جلّت قدرته بأن يجعل أيامه خيرًا ومسرّة على الأمتين العربية والإسلامية، تبادل حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيات التهاني والتبريكات وعبارات الودّ والتمنّيات مع أصحاب الجلالة والفخامة والسُّمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، حيث أعرب جلالةُ السُّلطان المعظم في برقياته لهم عن أطيب التهاني الودّيّة وأصدق التمنّيات القلبيّة لهم ولشعوب دولهم، مقرونةً بالدعاء إلى المولى جلّت قدرته أن يجعل أيامهم سعادةً وهناءً، وأن يحقق بقيادتهم كل ما تصبو إليه شعوبهم من خير ونماء، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة الجليلة وأمثالها باليُمن والبركات.

وقد أعرب أصحابُ الجلالة والفخامة والسُّمو في برقيات التهاني لجلالةِ السُّلطان المعظم عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة المباركة، وتمنّياتهم القلبيّة لجلالته وللشعب العُماني، داعين الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة وغيرها من المناسبات السعيدة على جلالته وهو يرفل بأثواب الصحة والعافية ومديد العمر، وعلى الشعب العُماني بالرِّفعة ودوام التقدم والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة، وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير والعزّة، والمجد والرفعة.

فقد تبادل جلالتُه ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيات التهاني مع كلٍّ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السُّمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ـ ملك مملكة البحرين، وصاحب السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير دولة قطر، وصاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ أمير دولة الكويت، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ـ ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ـ ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس قيس سعيّد ـ رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون ـ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله ـ رئيس جمهورية جيبوتي، وفخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد ـ رئيس الجمهورية العربية السورية وفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو ـ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وفخامة الرئيس الدكتور برهم أحمد صالح ـ رئيس جمهورية العراق وفخامة الرئيس محمود عباس ـ رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفخامة الرئيس عثمان غزالي ـ رئيس جمهورية القمر المتحدة، ودولة الدكتور محمد المنفي ـ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ـ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ـ رئيس الجمهورية اليمنية، وجلالة السلطان حاجي حسن البلقيه ـ سلطان بروناي دار السلام، وجلالة السلطان عبد الله ابن السلطان أحمد شاه ـ ملك ماليزيا، وفخامة الرئيس الدكتور إلهام حيدر علييف ـ رئيس جمهورية أذربيجان، وفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني ـ رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وفخامة الرئيس جوكو ويدودو ـ رئيس جمهورية أندونيسيا، وفخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف ـ رئيس جمهورية أوزبكستان، وفخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني ـ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي ـ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وفخامة الرئيس محمد عبدالحميد ـ رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، وفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف ـ رئيس تركمنستان، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ـ رئيس جمهورية تركيا، وفخامة الرئيسة سامية حسن رئيسة جمهورية تـنـزانيا المتحـدة، وفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا ـ رئيس الجمهورية الجابونية، وفخامة الرئيس آدما بارو ـ رئيس جمهورية جامبيا، وفخامة الرئيس ماكي سال ـ رئيس جمهورية السنغال، وفخامة الرئيس إمام علي رحمانوف ـ رئيس جمهورية طاجيكستان، وفخامة الرئيس صدر جباروف ـ رئيس الجمهورية القيرغيزية، وفخامة الرئيس قاسم جومارت كوتاييف ـ رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة الرئيس إبراهيم محمد صُلِح ـ رئيس جمهورية المالديف، وفخامة الرئيس محمد بازوم ـ رئيس جمهورية النيجر، وفخامة الرئيس محمد بخاري ـ رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. وكل عام والجميع بخيــر وسلام.

كما تلقَّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تهنئةً من صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتلقَّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تهنئةً من معالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي ـ وزير ديوان البلاط السُّلطاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتلقَّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تهنئةً من معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي ـ رئيس مجلس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتلقَّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تهنئةً من سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشـورى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتلقَّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تهنئةً من معالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السُّلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتلقَّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي ـ المفتِّش العام للشرطة والجمارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتلقَّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تهنئةً من معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي ـ رئيس جهاز الأمن الداخلي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

■ تبادل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظـم ـ حفظه الله ورعاه ـ التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال اتصالات هاتفية مع كلٍّ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وصاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيّة وفخامة الرئيس رجب طيب ‎أردوغان رئيس جمهورية ‎تركيـا.

وقد أعرب جلالةُ السُّلطان المعظم عن خالص تهانيه وأطيب تمنّياته لهم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر داعيا الله تعالى أن يُعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وعلى شعوب دولهم وقد تحقّق لهم المزيد من تطلعاتهم نحو التقدم والرخاء وعلى جميع المسلمين بالخير واليُمن والبركات.

من جانبهم عَبَّر أصحاب الفخامة والسُّمو عن أصدق التهاني وأعطر الأمنيات لجلالة السُّلطان المعظم مقرونة بالدعاء للبارئ عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته أعوامًا عديدة محقّقًا كل آمال وتطلعات شعبه الوفي لمزيد من الرفعة والرقي والازدهار.

■ تفضَّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (345) نزيلًا، منهم (131) نزيلًا أجنبيًّا.

ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى ـ أيَّده الله ـ تزامنًا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

■ هنَّأ سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها في كلمة توجُّه بها من خلال تليفزيون سلطنة عُمان بمناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك وأيامه المباركة وفرحته الغامرة وما فيه من خيرٍ وقُربى إلى الله سبحانه وتعالى.

ودعا سماحتُه الله تعالى أن يرفع البلاء عن الكُلّ وأن يُعيد هذه المناسبة وغيرها من المناسبات، وقد ارتفع عن الأرض كل بلاء وأسبغ الله عليها وعلى من فيها ثوب العافية وهدَى أهلها إلى الحق وردّهم إلى الصراط المُستقيم.

ونبَّه سماحتُه المسلمين والمسلمات في كلمته إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت مُنسجمة مع مصالح العباد وأنها تُراعي اليُسر والعُسر والشدة والرخاء، فالله سبحانه وتعالى يُعطي كل شيء حكمه، والأوامر والنواهي الربانية تتجاوب مع حاجة الإنسان حسب ظروفه.

■ زار عددٌ من أصحاب المعالي أعضاء اللجنة العُليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) مركز العمليات المُخصص لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا في فترة الغلق التام خلال أيام عيد الأضحى المُبارك للاطلاع على سير عمل الفريق المُكلف بذلك واستمعوا خلال الزيارة لشرح مُفصّل عن آلية عمل المركز.