اليوم .. «الصحة» تستأنف الحملة الوطنية للتحصين ضد «كوفيد ـ 19»

مسقط ـ العمانية:

تستأنف وزارة الصحة اليوم الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض (كوفيد ـ 19) في ذات مراكز التحصين المُعتمدة والمُحددة مُسبقًا.

وقد أشارت الوزارة إلى أن خدمة حجز المواعيد كانت متاحة إلكترونيًّا للفئة المستهدفة من سن ١٨ سنة فما فوق ابتداءً من أمس الأول (الجمعة) عبر الموقع الإلكتروني: http:/‏/‏covid19.moh.gov.om ومن خلال تطبيق (ترصد بلس).

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة حجز مواعيد مُسبقة قبل التوجُّه لهذه المراكز في مختلف محافظات السلطنة لأجل ضمان عملية تحصين آمنة ومُيسرة للجميع، كما دعت إلى متابعة التحديثات التي سوف تصدر عنها لاحقًا حول مستجدات الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).