الشرطة تشكر المواطنين والمقيمين على تقيدهم بقرارات اللجنة العليا ومساهمتهم بالتزامهم بالإجراءات الوقائية

- تتمنى للجميع قضاء أطيب الأوقات برفقة أسرهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

تتوجه شرطة عمان السلطانية بالشكر للمواطنين والمقيمين على تقيدهم بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، ومساهمتهم بالتزامهم بالإجراءات الوقائية في انحسار الوباء وانخفاض أعداد المصابين بالفيروس، متمنية للجميع قضاء أطيب الأوقات برفقة أسرهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتأكيدًا لما لمسته شرطة عمان السلطانية من ثقة المواطنين والمقيمين فيما تتخذه من إجراءات وما يشكله ذلك من بث روح الطمأنينة لدى المجتمع، فإن شرطة عمان السلطانية تسعى إلى التعاون المتواصل والتكاتف فيما بين الجهات المعنية وشرائح المجتمع للحدِّ من انتشار هذا الوباء من خلال الالتزام بالإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 4 صباحًا خلال الفترة من مساء يوم الجمعة 16 يوليو 2021م ولغاية صباح يوم السبت 31 يوليو 2021م، والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم خلال الثلاثة الأيام الأولى من فترة العيد.

وتؤكد شرطة عمان السلطانية جاهزيتها لتنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل سلامة المجتمع، من خلال التواجد الشُرطي في جميع محافظات وولايات السلطنة لتطبيق قرارات اللجنة العليا إلى جانب دورها في المحافظة على استتباب الأمن وبث الطمأنينة والسكينة.

ولضمان توافر الخدمات الأساسية وتسهيلًا لحركة الأشخاص الطارئة فإن مركز الحوادث بشرطة عمان السلطانية سيعمل خلال فترة الإغلاق التام بمشاركة بعض القطاعات الرئيسية من المؤسسات الحكومية (القطاع الصحي، القطاع البلدي، القطاع السياحي، قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع الإيواء والإغاثة، قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قطاع التجارة والصناعة) لتلقي الملاحظات المتعلقة بفترة منع الحركة والإغلاق التام، وسيتم التعامل مع الاستفسارات واستيضاحات المواطنين والمقيمين عبر المركز وتقديم التسهيلات وفق الحالات الطارئة التي تواجه البعض خلال فترة الإغلاق التام، وسيعمل المركز على مدار الساعة عبر الرقم:(1099).

ومع حلول موسم الخريف بمحافظة ظفار تؤكد شرطة عمان السلطانية لزائري محافظة ظفار على ضرورة تلقي اللقاح تفاديًا لعناء السفر، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا بالسماح بدخول المواطنين والمقيمين إلى محافظة ظفار ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد في السلطنة، ولمن تلقى جرعتين بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة.

وتناشد شرطة عمان السلطانية المواطنين والمقيمين بضرورة الاستمرار بالتقيد بالتوجيهات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا، والتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة تحقيقًا للمصلحة العامة وحفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

■ التأكد من تلقي اللقاح لزائري محافظة ظفار