السلطنة وروسيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون التجاري

موسكو ـ العمانية: التقى سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بموسكو مع سعادة أليكسي جروزديف وكيل وزارة التجارة والصناعة بجمهورية روسيا الاتحادية وذلك في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في المجال الصناعي ولتعزيز التبادل التجاري مع روسيا الاتحادية. وتركزت المشاورات على تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الفنية في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات وتنمية الاستثمارات الروسية في القطاع الصناعي.

حضر اللقاء سعادة يوسف بن عيسى الزدجالي سفير السلطنة المعتمد لدى

روسيا الاتحادية وهلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة

للمدن الصناعية “مدائن” وعدد من المسؤولين بالوزارة. كما التقى سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل التجارة والصناعة والوفد المرافق له بمعالي كازاكوفا فيكتوريا وزيرة الاستثمار والتنمية، ومعالي فازيلي فاليريفيتش وزير العلاقات الاقتصادية الدولية والخارجية بمقاطعة سفيردلوفسك. وتم خلال اللقاءات مناقشة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتنمية الاستثمارات الروسية في المجال الصناعي في السلطنة، والاستفادة من تجربة روسيا الاتحادية في تطوير المدن الصناعية، وتبادل الخبرات بين الجانبين في جوانب تتعلق بالبرامج التقنية والفنية المؤهلة للعمالة، كما استعرض الوفد العماني أمام المسؤولين الروس الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في السلطنة بالإضافة إلى عرض تجربة المؤسسة العامة للمدن الصناعية “مدائن” والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب. وقد شارك الوفد في المعرض الصناعي الدولي بروسيا “ أنوبروم Innoprom “ 2021 بناءً على دعوة رسمية من وزارة التجارة والصناعة الروسية، حيث تم افتتاح المعرض تحت رعاية رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستي، وبمشاركة أكثر من 90 دولة، وتضمن برنامج المعرض أكثر من 150 حدثًا ذات علاقة بالقطاع الصناعي.

يذكر أن المعرض الصناعي الدولي هو أحد أهم الأحداث الصناعية في روسيا منذ عام 2010، وهو ملتقى للصناعيين والمصدرين والتجار، كما أن 80 بالمائة من زوار المعرض يمثلون مشتريين دوليين من كافة أنحاء دول العالم، وشركات صناعية، وصناع قرار وخبراء عن منتجات صناعية جديدة وتكنولوجيا في الإنتاج.