4 ديسمبر القادم .. ملتقى «رؤية عمان 2040 وانعكاساتها على قطاع التعليم» بالجامعة العربية المفتوحة

تعتزم الجامعة العربية المفتوحة بمسقط بالشراكة مع جامعة نزوى عقد ملتقاها السابع بعنوان:(رؤية عُمان 2040 وانعكاساتها على قطاع التعليم) والذي سيقام بتاريخ 4 الى 5 ديسمبر القادم.

يهدف الملتقى الى دراسة تطور التعليم وأنظمته في السلطنة بما يحقق التوجهات الاستراتيجية في رؤية عُمان 2040 وسيتم فيه مناقشة آليات تنظيم الأولويات الوطنية وانعكاساتها في تطور التعليم وفق رؤية عُمان 2040، بالإضافة الى مناقشة حوكمة التعليم في السلطنة ودراسة خطط التنمية الاقتصادية على برامج التعليم ومخرجاته خلال (2020 ـ 2040)، كما سيتضمن الملتقى خمسة محاور أساسية: أولها (تطور أنظمة قطاع التعليم وسياساته ومخرجاته)، والمحور الثاني (أثر أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية في تطور التعليم) بالإضافة على محور (مستقبل البحث العلمي والابتكار في قطاع التعليم)، وفي الختام سيكون محوران أحدهما (التشريع والحوكمة وأثرها في ضبط جودة التعليم) والآخر في (خطط التنمية والرؤى الاقتصادية والتشغيل وآثارها في تطور قطاع التعليم).

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