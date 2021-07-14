الكابلات العمانية تعين كفاءات عمانية لتولي مهام إدارية عليا بالشركة

مسقط ـ «الخليج 365»:

شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع تواصل تعزيز فريقها التنفيذي.

فيما تتوجه بالشكر للفاضل/‏‏ رامون بالاريس على جهوده الكبيرة وإنجازاته ذات الصلة كمدير للعمليات في شركة كابلات عمان في السنوات الماضية وتهنئته على منصبه الجديد المرموق كمدير عمليات لمنطقة جنوب أوروبا في مجموعة بريسميان الرائدة عالميًّا، كما تعلن شركة كابلات عُمان عن تعيين مدير العمليات الجديد ومدير المصنع الجديد في شركة كابلات عمان، مما يشكل إضافة قوية في النمو الاستراتيجي لها.

سيتولى الفاضل/‏‏ مهند اللواتي منصب مدير العمليات وسيضطلع بمسؤولية الإشراف على عمليات الشركة بشكل عام، مع التركيز على الاستراتيجية التشغيلية للشركة حيث يتمتع بمعرفة قوية بالأبعاد العديدة لتصنيع الكابلات وهو عضو مجلس إدارة في جمعية الصناعيين العمانية، وهو مهندس ميكانيكا وتصنيع يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال أعمال الكابلات. بدأ مهند حياته المهنية مُهندسًا للعمليات وشغل مؤخرًا منصب مدير المصنع، ولديه مهارات إدارية وقيادية استثنائية بجانب خبرة اكتسبها من العمل على مستوى رفيع، وسيركز على تطوير وتنفيذ النمو الاستراتيجي وتوسيع خطوط أنابيب الأعمال، لبناء نقاط رابحة للحلول التي تركز على العملاء.

كما سيتولى الفاضل/‏‏ محمد الريامي منصب مدير المصنع وسيقدم تقاريره مباشرة إلى مدير العمليات بجانب المسؤولية عن المساهمة في استراتيجية الإنتاج وتنفيذها وزيادة الكفاءة، وهو مهندس صناعي وتصنيع يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال صناعة الكابلات. بدأ حياته المهنية مُهندسًا للعمليات تحت التدريب في شركة كابلات عُمان منذ 11 عامًا واكتسب خبرته من خلال عمله على أرض المصنع وبناء المعرفة الفنية بخصوص المعدات.

المديرون التنفيذيون المعينون حديثًاً هم مناصرون أقوياء للتصنيع الرشيق والتحسين المستمر ويحاولون دائمًاً تنفيذ أفضل الممارسات لتلبية أعلى مستويات معايير المنظمة للسلامة والجودة والفعالية التشغيلية في شركة كابلات عمان.

ومع التركيز على الاستفادة من معرفة ومهارات وقدرات العمانيين، توفر شركة كابلات عمان فرصًا كافية للتوظيف للقوى العاملة الوطنية التي يتم تشجيعها لتحقيق إمكاناتها الكاملة من خلال برامج التدريب والتطوير الشاملة.