نزوى ـ العمانية: أطلق مكتب محافظ الداخلية أمس رابطًا إلكترونيًّا يتيح لأبناء المحافظة المشاركة في رسم الخطوط العريضة للخطة التنموية الشاملة للمحافظة من خلال الإسهام بالمبادرات والابتكارات والأفكار التي يمكن لها أن تساند وتدعم مسيرة العمل التنموي.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية وأهميتها في تحقيق الرؤية المستقبلية عُمان (2040) والخطة الخمسية العاشرة والتي تبنى في ضوء توافق مجتمعي واسع ومشاركة فئات المجتمع المختلفة.

وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري ـ محافظ الداخلية: أن مجمل المبادرات التي سترد من أبناء المحافظة ستكون محل اهتمام وسيتم التعامل معها بموضوعية.

وأضاف سعادته: نحن على يقين تام بأن تلك المشاركات ستكون مساندة لتطلعاتنا وسنعمل على تشكيل فرق عمل لفرز تلك الإسهامات للاستفادة منها في منهجية خطة العمل القادمة والتي نقوم من خلالها بتحديد المشروعات المستقبلية لتلبي طموحــات المواطنيــن بمحافظة الداخلية لحيــاة أفضــل.

وتم فتح باب المشاركة لأبناء محافظة الداخلية ممن لديهم القدرة على المبادرة والابتكار بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق موجهات رؤية عمان 2040، من أجل مواكبة التغيرات واغتنام الفرص المتاحة والتغلب على التحديات لتعزيز القدرة التنافسية للمحافظة وذلك من خلال تعبئة البيانات عبر الرابط :https:/‏/‏forms.gle/‏pwnoxzqHwhF9d7j68.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة الداخلية تطلق رابطا إلكترونيا للمشاركة فـي رسم الخطط المستقبلية وفق رؤية عمان 2040 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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