الاحتفاء بالمتطوعين بتكريم موتى «كوفيد ـ 19» بجنوب الباطنة وسمائل

الرستاق ـ من منى بنت منصور الخروصية:

سمائل ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:

استقبل سعادة عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة بمكتبه الفريق التطوعي لتكريم موتى كورونا حيث يضم الفريق عددا من المتطوعين والمتطوعات الذين يقومون بتغسيل وتكفين موتى كورونا بولاية الرستاق وذلك بحضور عدد من المسؤولين.

وقد بدأ عمل الفريق التطوعي مع بداية الجائحة في مارس ٢٠٢٠ وما زالت الجهود مستمرة حتى الآن.

وقد توجه سعادة محافظ جنوب الباطنة في حديثه بالشكر الجزيل للمتطوعين والمتطوعات وذلك للجهود المبذولة من قبلهم في عملية تكريم موتى كورونا “كوفيد 19” والجهود التطوعية الكبيرة المبذولة من قِبلهم، مؤكدا أن هذا التكريم جاء تقديرا للدور الإنساني الذي يقوم به المتطوعون منذ بداية هذه الجائحة.

من جانبه قال سعادة ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق: إن جهود المتطوعين كبيرة منذ بداية الجائحة شاكرا مبادرة محافظ جنوب الباطنة على هذا التكريم.

ومن جانبهم عبَّر المتطوعون عن التزامهم في هذه الخدمة ومواصلة العمل التطوعي حتى انتهاء هذه الجائحة.

والجدير بالذكر أن الفريق قد تعامل مع أكثر من ١٣٢ حالة وفاة من الذكور والإناث حتى الآن وذلك بدعمٍ ومساندةٍ من بلدية محافظة جنوب الباطنة ودائرة البلدية بالرستاق بالتنسيق مع المديرية العامة للصحة بمحافظة جنوب الباطنة، ويشمل الفريق متطوعين من الرجال والنساء يستجيبون لحالات الوفاة التي يعلن عنها. وفي السياق ذاته أقيم بمبنى جمعية المرأة العمانية بسمائل حفل تكريم فريق المتطوعين القائمين على تكريم موتى مرض كورونا (كوفيد ـ 19) بولاية سمائل.

رعى الحفل سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل، بحضور الدكتور زكريا بن عبدالله الريامي ـ مدير مستشفى سمائل. حيث ألقى محمد بن سيف الرواحي كلمة نيابة عن زملائه المكرمين قدّم خلالها الشكر والتقدير لكافة أعضاء فريق تكريم الموتى من الجنسين بالولاية، مثمنّا الجهود التي يقومون بها والمخاطر التي يتعرضون لها خلال فترة عملهم التطوعي.

مشيرّا الى أن أهالي ولاية سمائل يقفون مع أعضاء الفريق في تلبية متطلبات واحتياجات تغسيل وتكفين الموتى الذين يتعرضون لهذا الوباء وصولًا إلى مثواهم قبل الأخير.

بعد ذلك قام راعي المناسبة بتكريم (18) عضوًا من أعضاء فريق تكريم الموتى منهم (12) من فئة الرجال و(6) من فئة النساء.