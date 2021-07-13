قالت بلدية مسقط عبر حسابها على موقع توتير إنه تم ابتداءً من مساء أمس وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية فتح تحويلة مرورية مؤقتة بعد جسر الخوير بشارع السلطان قابوس للمسار المتجه من روي إلى السيب وذلك بثلاث حارات بطول 1.5 كيلومتر وذلك ضمن تنفيذ مشروع إنشاء قنوات تصريف المياه السطحية بشارع السلطان قابوس.

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